Déclaration d’abonnement MLS Season Pass d’Apple

Cette semaine, Apple a enfin rompu son silence sur le Season Pass MLS. Dans ses tentatives d’éloigner les fans de football (et les journalistes) du dos d’Apple qui posent des questions approfondies sur le fonctionnement du service, le géant de la technologie a refusé de répondre à toutes les questions. Ce faisant, il envoie un mauvais message car les gens se demandent maintenant pourquoi Apple (et MLS) sont si secrets. Qu’ont-ils à cacher ?

Nous partageons plus de détails sur ce qui a été discuté, ce que les initiés de l’industrie nous disent, des exemples de numéros de visionnage partagés par d’autres services de streaming et où va MLS Season Pass à partir d’ici. Nous répondons également à vos questions sur la promotion et la relégation, et sur la place de la Ligue 1 française dans le monde du football mondial.

