Déclaration conjointe sur le cinquième dialogue ministériel annuel Inde-États-Unis 2+2

Le texte de la déclaration suivante a été publié par les gouvernements des États-Unis d’Amérique et de l’Inde à l’occasion du cinquième dialogue ministériel annuel 2+2 entre les États-Unis et l’Inde en 2023.

Début du texte :

Le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires extérieures, Dr S. Jaishankar, ont accueilli le secrétaire d’État Antony J. Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III pour le cinquième dialogue ministériel 2+2 entre les États-Unis et l’Inde à New Delhi.

Les ministres ont noté les progrès substantiels dans la transformation des relations américano-indiennes dans tous les domaines, fondées sur la confiance et la compréhension mutuelle. S’appuyant sur les visites en juin 2023 et septembre 2023 du Premier ministre Shri Narendra Modi et du président Joseph Biden, les ministres ont réaffirmé l’importance du partenariat stratégique mondial global entre les États-Unis et l’Inde pour garantir la paix et la sécurité internationales. Les ministres ont également souligné leur ferme engagement à sauvegarder un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif à travers des mécanismes tels que le Quad.

En tant que partenaires naturels et de confiance partageant un engagement commun en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et du pluralisme et d’une convergence croissante des intérêts stratégiques, les États-Unis et l’Inde ont réaffirmé leur détermination à promouvoir un ordre international résilient, fondé sur des règles et respectueux du droit international. y compris la Charte des Nations Unies, la souveraineté et l’intégrité territoriale, et garantir la paix et la prospérité pour tous.

Les ministres ont discuté des développements dans la région Indo-Pacifique, au Moyen-Orient et en Ukraine, entre autres régions. Les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation mutuelle face à la guerre en Ukraine et à ses conséquences humanitaires tragiques. Ils ont une nouvelle fois souligné les impacts croissants de cette guerre sur le système économique mondial et la sécurité alimentaire, avec des conséquences affectant principalement les pays du Sud. Les deux pays se sont en outre engagés à poursuivre l’aide humanitaire au peuple ukrainien et ont convenu de la nécessité d’une reconstruction post-conflit en Ukraine.

Notant les horribles attaques terroristes contre Israël, les ministres ont réitéré que les États-Unis et l’Inde étaient aux côtés d’Israël contre le terrorisme et ont appelé au respect du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils. Ils ont appelé à la libération immédiate de tous les otages restants. Les ministres se sont engagés à poursuivre la coordination avec les partenaires de la région en matière d’aide humanitaire afin de répondre aux besoins urgents des civils palestiniens à Gaza. Ils ont exprimé leur soutien aux pauses humanitaires et se sont engagés à poursuivre une coordination diplomatique étroite, notamment avec les principaux partenaires de la région, pour empêcher la propagation du conflit, préserver la stabilité au Moyen-Orient et œuvrer à une solution politique et à une paix durable.

Renforcer le grand partenariat de défense

Les ministres ont réaffirmé leur engagement à approfondir davantage le partenariat de défense multiforme par le biais de dialogues de grande envergure et d’exercices militaires de complexité et de sophistication croissantes, d’accélérer les projets conjoints lancés dans le cadre de la feuille de route de juin 2023 pour la coopération industrielle de défense entre les États-Unis et l’Inde et d’élargir la collaboration dans des domaines émergents, tels que comme l’espace et l’intelligence artificielle. Ils ont exprimé leur satisfaction quant au rythme de la coopération en matière de sensibilisation au domaine maritime et ont hâte d’identifier des voies permettant de promouvoir des liens de service à service plus solides et de partager des technologies pour relever un éventail de défis maritimes, y compris dans le domaine sous-marin.

Les ministres ont réaffirmé la Feuille de route pour la coopération industrielle en matière de défense en tant que catalyseur pour renforcer les capacités de l’Inde, améliorer sa production de défense nationale, faciliter le partage de technologies et promouvoir la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Les ministres ont ainsi apprécié le début des négociations en vue d’un accord commercial entre General Electric (GE) Aerospace et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour fabriquer des moteurs à réaction GE F-414 en Inde. De tels partenariats illustrent le type de coopération industrielle de défense que les deux pays souhaitent poursuivre en tant que pilier durable du partenariat de défense. Pour l’avenir, les ministres ont salué les progrès réalisés en matière de coproduction et de co-développement de systèmes de défense, notant leur intérêt mutuel à co-développer et co-produire des systèmes de mobilité terrestre, à mesure qu’ils rapprochent les secteurs de défense respectifs des deux pays tout en renforçant Capacités indiennes. Ils attendent avec impatience des propositions supplémentaires de la part d’entreprises indiennes et américaines pour développer et produire des systèmes dans les domaines prioritaires établis dans la feuille de route.

Les deux parties ont réitéré leur engagement à stimuler les investissements dans le secteur indien croissant de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO), qui englobe la maintenance des avions et la réparation à mi-voyage des navires militaires américains. Ils ont salué les engagements de l’industrie américaine visant à accroître davantage les capacités MRO de l’Inde, notamment pour la réparation d’avions et de véhicules aériens sans pilote.

Les ministres se sont également engagés à mettre en œuvre les engagements pris par le président Biden et le Premier ministre Modi de déployer des efforts réguliers pour résoudre les problèmes de contrôle des exportations tout en élargissant la coopération industrielle de défense et en soutenant les objectifs de l’Inde de devenir une plaque tournante mondiale de la défense. Les deux parties attendent avec impatience la poursuite des discussions sur le contrôle des exportations et les transferts de technologies dans le cadre du dialogue commercial stratégique et de ses groupes de travail affiliés.

Les ministres attendaient avec impatience la finalisation d’un accord de sécurité d’approvisionnement (SOSA), une priorité clé de la feuille de route, qui intégrera davantage les écosystèmes industriels de défense des deux pays tout en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Les ministres ont salué l’ampleur des partenariats dans le cadre de l’écosystème d’accélération de la défense américano-indienne (INDUS-X) depuis le lancement de l’initiative en juin 2023. Les ministres ont particulièrement salué la session sur la stratégie des investisseurs organisée à New Delhi le 8 novembre 2023. L’événement a permis une opportunité pour les investisseurs privés de mobiliser des capitaux pour financer l’innovation dans les technologies de pointe afin de répondre aux besoins critiques en matière de sécurité. Les ministres ont en outre salué le lancement de la série INDUS-X Gurukul Education pour permettre aux startups de tirer parti des opportunités dans les écosystèmes de défense des États-Unis et de l’Inde. Les ministres ont également pris note du récent lancement de l’initiative de défis conjoints INDUS-X, qui libérera le talent et la dynamique d’innovation des secteurs commerciaux des deux pays pour renforcer les écosystèmes respectifs de l’industrie de défense.

Les ministres ont salué les progrès continus en matière d’interopérabilité, notant que les États-Unis et l’Inde mettent en place de nouvelles positions de liaison pour faciliter une communication et une coopération transparentes entre leurs forces armées. Les ministres ont salué l’adhésion à part entière de l’Inde à la multinationale Combined Maritime Forces (CMF), dont le siège est à Bahreïn.

Les ministres se sont également félicités de la poursuite des discussions visant à maximiser les avantages partagés de l’accord sur la logistique et les échanges (LEMOA) et à identifier les mesures réciproques que les deux pays peuvent prendre pour accroître la portée de leurs armées respectives.

Renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et d’application de la loi

Les ministres ont condamné sans équivoque le terrorisme et l’extrémisme violent, ainsi que le recours à des mandataires terroristes et le soutien logistique, financier ou militaire aux organisations terroristes, qui pourraient être utilisés pour lancer ou planifier des attaques terroristes, y compris des attaques internationales. Les États-Unis et l’Inde ont réitéré leur condamnation des attentats du 26/11 à Mumbai et de Pathankot et ont appelé à traduire en justice les auteurs de ces attentats. Les ministres ont également appelé à une action concertée contre tous les terroristes, notamment en désignant des individus affiliés à des groupes répertoriés par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU 1267, tels qu’Al-Qaida, ISIS/Daesh, Lashkar-e-Tayyiba et Jaish-e-Mohammed. Les ministres ont souligné l’importance du respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux recommandations du Groupe d’action financière. Les deux pays ont réitéré leur engagement à travailler ensemble au sein du GAFI et d’autres plateformes multilatérales. Ils ont exprimé leur détermination à lutter contre les formes nouvelles et émergentes de terrorisme et d’extrémisme violent ainsi qu’à l’utilisation de technologies émergentes et évolutives telles que les systèmes aériens sans pilote (UAS) et Internet à des fins terroristes.

Les ministres ont décidé de convoquer le 20ème Réunion du Groupe de travail conjoint américano-indien sur la lutte contre le terrorisme et le 5ème Dialogue sur les désignations à une date mutuellement convenable au début de l’année prochaine. Les deux parties attendent avec impatience la prochaine édition du Dialogue sur la sécurité intérieure en 2024, au cours duquel les dirigeants feront progresser la coopération en matière de sécurité, par le biais du renforcement des capacités et d’autres activités.

Les ministres ont salué la prochaine réunion du cyber-dialogue bilatéral, ont exprimé leur préoccupation concernant les ransomwares et autres crimes liés à la cybersécurité, et ont reconnu la nécessité de renforcer la protection des réseaux et des infrastructures d’information critiques.

Bâtir des partenariats scientifiques et technologiques

Les ministres ont salué les progrès rapides réalisés dans le cadre de l’Initiative américano-indienne sur les technologies critiques et émergentes (iCET) pour établir des collaborations en matière de science et de technologie et de chaînes de valeur technologiques critiques dans les secteurs commercial et de la défense et attendent avec impatience la deuxième itération de l’iCET en Nouvelle-Zélande. Delhi au début de 2024. Ils ont salué de nombreuses avancées décisives dans le partenariat technologique américano-indien, notamment des investissements majeurs du secteur privé américain dans l’écosystème indien des semi-conducteurs depuis le lancement de l’iCET cette année. Ils ont appelé les gouvernements respectifs, les secteurs universitaires, de la recherche et des entreprises à continuer de construire de manière proactive ces partenariats stratégiques dans les technologies émergentes telles que le quantum, les télécommunications, la biotechnologie, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs afin d’accélérer l’innovation mondiale et de bénéficier aux économies des deux pays. Ils ont accueilli les premiers…