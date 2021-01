David Moyes est convaincu qu’il a la confiance des fans de West Ham après avoir sauvé à deux reprises le club de la relégation et vendu Sébastien Haller.

Haller, 26 ans, a marqué et fourni une passe décisive lors de ses débuts complets lors de la victoire 3-1 de l’Ajax contre le FC Twente jeudi.

Mais les fans de West Ham ont vu Moyes stabiliser le club et apporter une éthique de travail indispensable que l’attaquant du flop ivoirien – vendu pour moins de la moitié de ses 45 millions de livres sterling – n’a pas pu acheter.

«Tous les managers ont besoin d’un niveau de confiance, que ce soit de la part des propriétaires ou des supporters. Vous ne comprenez pas toujours », a déclaré Moyes, dont le côté hôte Burnley aujourd’hui.

«J’ai dû garder l’équipe deux fois pour gagner ça.

«Maintenant, je veux que le recrutement aille dans une direction complètement différente. C’est un monstre de club. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer de renverser la vapeur. »

Les supporters sont impatients de voir Moyes libérer le talent de l’académie Mipo Odubeko en Premier League.

L’ancien écolier de Manchester United a marqué 35 buts pour les Reds et Moyes a déclaré: «Il aurait été plus haut dans l’ordre hiérarchique, mais il s’est entraîné avec la première équipe et a eu une terrible blessure aux ischio-jambiers.