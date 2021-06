Déclaration CHOQUANTE de Rhea Chakraborty au BCN dans l’affaire SSR

L’actrice Rhea Chakraborty a fait des allégations choquantes au Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) contre la fille de Saif Ali Khan, Sara Ali Khan. Zee News a accédé à l’acte d’accusation de Rhea dans le cadre de l’affaire de drogue Sushant Singh Rajput, où elle a avoué que Sara lui avait offert de la marijuana et de la vodka.

Dans l’acte d’accusation, Rhea parle des conversations qui ont eu lieu entre elle et Sara du 4 juin au 6 juin 2017. Rhea révèle que Sara avait l’habitude d’avoir des doobis roulés à la main avec elle, qu’elle partagerait avec Rhea.

«Il y avait une conversation liée à la drogue, qu’elle suggérait comme remède contre la gueule de bois. Elle parlait de la crème glacée et de la marijuana qu’elle utilise, comme une offrande pour soulager la douleur. Ce n’était qu’un texte qui n’a jamais eu lieu en personne », lit-on dans sa confession.

Il se lit en outre: «Sara avait l’habitude de rouler des« doobies »avec elle. Les doobies sont des joints de marjuana. À quelques reprises, j’ai fumé la même chose avec elle. Elle avait l’habitude de me fournir le ‘doobie' »

« Dans le chat du 6 juin 2017, vous m’avez montré un enregistrement et il y a une conversation sur la vodka et la drogue dans ce personnage. Elle (Sara) propose d’apporter de la vodka et de la marijuana (appelée drogue) chez moi. Je n’ai reçu aucune vodka ou drogue de sa part ce jour-là », indique l’acte d’accusation.

Copie de la feuille de charge Rhea Chakraborty

Sara Ali Khan a été convoquée par le BCN en 2020 dans le cadre de l’affaire de drogue Sushant Rajput. L’acteur a avoué être brièvement sorti avec Rajput et l’a également accompagné lors d’un voyage en Thaïlande.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin 2020. Depuis lors, Rhea et sa famille sont sous les feux de la rampe, la famille de Sushant lui reprochant la disparition prématurée de l’acteur.

Un FIR déposé par la famille de Sushant accusait Rhea de complicité au suicide et de siphonnage de l’argent de l’acteur décédé. Rhea a nié les deux accusations. Elle a passé 28 jours en prison l’année dernière alors que le BCN l’interrogeait sur le lien avec la drogue tout en enquêtant sur la mort de Sushant Singh Rajput.