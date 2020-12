Jurgen Klopp a fait l’éloge de ses héros au visage frais, car son pari audacieux sur la jeunesse a porté ses fruits pour permettre à Liverpool de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Le patron des Reds a pris un risque en remplaçant le gardien blessé Alisson – encore une autre victime de lésions musculaires dans une campagne cauchemardesque pour les Reds – par Caoimhín Kelleher, 22 ans, offrant au jeune irlandais un premier départ européen dans le processus.

Et il a également donné à Curtis Jones, 19 ans, un rôle de premier plan au milieu de terrain, les deux produits de l’académie d’Anfield produisant des performances influentes.

Jones, qui a l’air d’une star en devenir, mais c’était Kelleher, a préféré devancer le gardien de réserve beaucoup plus expérimenté Adrian, qui a reçu encore plus d’éloges, avec quelques arrêts exceptionnels, dont un impossible arrêt dans les dernières secondes.

Et un fier Klopp a déclaré: « Honnêtement, depuis que je suis à Liverpool, cela ressemble à l’une des plus grandes soirées de la Ligue des champions.

«Sans supporters, c’était le plus important, le plus difficile, le plus exceptionnel.

«Avec les circonstances, il n’y a pas eu grand-chose à sourire, ça a été difficile, et les garçons se jettent dans le jeu. Curtis Jones, quel match, c’est incroyable, je suis vraiment fier.

« Curtis est un très bon enfant, un bon joueur et je suis heureux de l’avoir dans les parages.