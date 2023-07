Déclaration après le décès de son petit-fils – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Robert de niro79 ans, pleure la mort de son petit-fils de 19 ans Leandro De Niro Rodríguezdont le décès a été confirmé par la fille de Robert Dréna De Niro. « Je suis profondément bouleversé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo », a déclaré l’acteur oscarisé dans un communiqué à HollywoodLa Vie le 3 juillet. « Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu’on nous accorde de l’intimité pour pleurer notre perte de Leo », a ajouté Robert.

La cause du décès de Leandro n’a toujours pas été révélée. L’adolescent était l’un des quatre petits-enfants de Robert et le seul enfant de Drena. Drena, 41 ans, a partagé la tragique nouvelle du décès de son fils dans une déclaration du 2 juillet qu’elle a partagée sur Instagram. « Mon bel ange doux. Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre », a-t-elle écrit dans son message déchirant. « Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais être avec toi.

« Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman », a ajouté Drena. « Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolé mon bébé, je suis tellement désolé @carlosmare. Repose en paix et au paradis éternel, mon garçon chéri. Drena a partagé son fils avec un artiste basé à New York Carlos Mare.

Drena est la fille de Robert et de son ex-femme Diahnne Abbott. Le Taureau furieux L’acteur a adopté Drena après avoir épousé Diahnne en 1976. Comme son grand-père, Leandro était acteur. Leandro a été vu sur grand écran le plus récemment dans le film à succès de 2018 Une star est née dans lequel sa mère est également apparue. Leandro a joué Leo Stone, le fils de Dave ChappelleGeorge « Noodles » Stone (le meilleur ami de Jackson Maine) et Paulette Stone de Drena. Ses crédits supplémentaires comprenaient le film de 2005 La collection et le film 2018 Cabaret Maxime.

