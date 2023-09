Declan Rix avec quatre chevaux à suivre à ParisLongchamp le week-end de l’Arc ! | Nouvelles des courses

Declan Rix, expert chez The Races, est de retour avec ses quatre chevaux pour suivre l’action de ParisLongchamp ce week-end, le tout en direct exclusivement sur Sky Sports Racing.

Émilie Dickinson

13h33 ParisLongchamp, samedi – Qatar Prix du Cadran (Groupe 1) – 2m4f

Seulement les six participants de ce Groupe 1 dans ce qui, en vérité, est un renouveau décevant, mais cela ne nous dérangera pas trop si ÉMILY DICKINSON peut mettre la tête devant.

La pouliche constante et coriace aura beaucoup à faire pour tenter de détourner Trueshan, mais vous préféreriez de loin son avance dans la course que celle du hongre, qui a sûrement eu un retour épuisant la dernière fois en remportant la Doncaster Cup. Pour être honnête, Trueshan a une fois de plus impressionné par son moteur compte tenu de son enthousiasme, mais cette forme, en battant un handicapeur dans Sweet William, n’est pas exceptionnelle, et un retour rapide dans une préoccupation.

D’un autre côté, Emily Dickenson arrive ici fraîchement après une pause de 60 jours, même si elle a raté un engagement prévu dans le St Leger irlandais il y a plus de deux semaines. Pourtant, avec Aidan O’Brien qui s’entraîne, ce n’est pas vraiment un souci pour cette pouliche sympathique et simple qui a couru bien frais dans le passé.

Le manque de rythme est une petite préoccupation car elle reste en bonne santé, mais je dirais que c’est une préoccupation encore plus grande pour Trueshan qui peut souvent sur-course. Avec Frankie Dettori aux commandes, vous le soutiendriez pour réussir dans ce qui semble être un Groupe 1 incroyablement gagnable.

Mélo Mélo

15h33 ParisLongchamp, samedi – Qatar Prix de Royallieu (Groupe 1) – 14f

Si le Cadran a une allure tactique, le Prix de Royallieu a l’étoffe d’une véritable épreuve d’endurance. Avec Library (1), Sumo Sam (7), La Mehana (9), Poptronic (10) et Thunder Roll (14) tous déclarés, les chevaux devront voyager et rester.

Un pas en avant MÉLO MÉLO qui arrive ici après un gros record en carrière dans le Prix Vermeille Groupe 1 il y a 20 jours, menant au cou le progressiste et en forme Warm Heart, ayant un peu de rythme pour courir sur un beau terrain.

La fille de Gleneagles devrait bénéficier d’une configuration similaire ici tandis que son tirage au sort dans la stalle six semble parfait.

A un prix plus élevé, malgré un tirage moins bon au stand 12, Rue Boissonade sera également ajouté grâce à un gros record en carrière derrière Melo Melo dans le Vermeille. C’était son premier départ en 58 jours, mais en tant que grande pouliche, je pense qu’elle fera un pas en avant ici dans une course que les enfants de trois ans ont remportée sept fois au cours de la dernière décennie.

As Impact

3.05 ParisLongchamp, dimanche – Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Groupe 1) – 12f

L’amélioration des conditions de terrain signifie que nous aurons cette saison un Prix de l’Arc de Triomphe différent, et non le bourbier habituel que nous avons connu ces quatre dernières années. Il n’est peut-être pas surprenant que des chevaux plus âgés aient remporté le dernier quatuor de renouvellements, leur force mentale et physique étant probablement utile dans les mauvais terrains d’automne.

Une surface beaucoup plus lisse accueille cette année les enfants de trois ans, menés par l’impressionnant vainqueur du Derby français. IMPACT DE L’ACEqui, pour mon argent, comme le suggère également le marché, est le gagnant le plus probable.

Le fils de Cracksman a été brillant sur 10f cette saison, notamment dans le Prix du Jockey Club où il a combiné vitesse et endurance pour s’imposer de façon sensationnelle.

Le jockey Cristian Demuro admet que ce serait un rêve de remporter un autre Arc avec le favori et vainqueur du Derby français Ace Impact.



Il doit prouver qu’il reste 12f, mais le terrain l’aidera, tandis que son pedigree donne également beaucoup d’encouragement. Mais plus important encore, les images de la force avec laquelle il a frappé la ligne à Chantilly il y a deux départs sont gravées dans ma mémoire. S’il perd, je ne pense pas que ce sera l’endurance qui le fera battre.

Si le sol n’est pas trop rapide et contient vraiment un peu de jus, Bay Bridge est un cheval qui offre une bonne alternative dans chaque sens à partir d’un tirage à l’aplomb dans la stalle six.

Jannah Rose

15h50 ParisLongchamp, dimanche – Prix de l’Opéra Longines (Groupe 1) – 22m

Le Prix de l’Opéra est une autre grande course de l’Arc Weekend qui a un aspect tactique, du moins sur le papier. Blue Rose Cen et Lumiere Rock pourraient dominer cette course de front, mais le premier semble assez court dans les paris et le second a été renversé par JANNAH ROSE lorsqu’ils s’affrontaient dans le Prix Alec Head il y a 42 jours.

Cette fille de Frankel a la chance d’avoir beaucoup de rythme et pourrait même être à l’aise sur un mile en vérité, donc un concours de type sit-and-sprint de 10f sur un beau terrain semble droit dans sa rue. Elle arrive également ici plus fraîche que beaucoup de ses rivales qui ont connu des saisons chargées.

Son nul dans la stalle 12 est sans aucun doute négatif, mais espérons que Christophe Soumillon saura opérer sa magie.

Une alternative dans chaque sens est Reste attentif qui à 25/1 est tout simplement le mauvais prix. En tant que passionnée, la course ne se prépare pas bien pour elle, mais ses chances compensent cette inquiétude. Le niveau de sa malchanceuse deuxième de Pretty Polly et de sa sixième de Yorkshire Oaks (qui n’est pas restée) l’a mise dans le mix, et elle en est une autre qui a eu une campagne légère.