Declan Rice: West Ham autorisera le milieu de terrain à partir cet été pour 120 millions de livres sterling au club de la Ligue des champions | Nouvelles du football

West Ham autorisera Declan Rice à partir cet été s’il reçoit une offre d’une valeur de 120 millions de livres sterling d’un club de la Ligue des champions.

West Ham accepterait également 100 millions de livres sterling plus un joueur pour le milieu de terrain, les Hammers recevant déjà des demandes de renseignements à son sujet.

Sa destination la plus probable pour le moment est Arsenal, tandis que Chelsea, Manchester United et Liverpool ont également manifesté leur intérêt pour l’international anglais.

Jason Burt du Telegraph et John Cross du Mirror discutent de l’avenir de Declan Rice suite aux rapports d’intérêt d’Arsenal



Rice aura encore deux ans sur son contrat cet été, mais West Ham a la possibilité de le prolonger d’un an. Il a rejeté l’offre d’un nouveau contrat de 200 000 £ par semaine il y a 18 mois.

West Ham ne vendra que si l’argent est bon et tous les profits de toute vente potentielle iraient au renforcement de l’équipe cet été.

Par respect pour Rice et en reconnaissance de ses performances pendant six saisons dans l’équipe première, West Ham a promis qu’il ne s’opposerait pas à son rêve de jouer en Ligue des champions si une offre appropriée était faite.

On pense que Rice gagne environ 70 000 £ par semaine et on s’attend à ce qu’il gagne au moins trois fois plus s’il déménage cet été.

West Ham apprécie tellement Rice parce qu’ils pensent qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, il a un excellent bilan de blessures et il n’a que 24 ans.