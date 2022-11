Declan Rice sur le fait de faire taire les sceptiques de l’Angleterre contre l’Iran : “Nous voulions prouver que les gens avaient tort”

Le milieu de terrain anglais Declan Rice était ravi de pouvoir prouver que les sceptiques avaient tort après que les Trois Lions aient commencé leur campagne de Coupe du monde avec style en battant l’Iran.

Rice a commencé au milieu de terrain lors de la victoire 6-2 de lundi sur l’équipe de Carlos Queiroz, la plus large victoire du tournoi à ce jour.

La manière confiante de la victoire et les formidables performances de Bukayo Saka et Jude Bellingham ont contribué à apaiser les nerfs quant à la santé de l’équipe nationale après s’être rendue au Qatar pour une série de six matchs sans victoire.

Mais toute critique avant le tournoi n’a fait qu’attiser la détermination des joueurs anglais, selon Rice.

“Il y avait des doutes sur nous avant le tournoi. Nous voulions prouver que beaucoup de gens avaient tort”, a déclaré le capitaine de West Ham.

“Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que nous n’avions pas gagné lors de nos six derniers matches. Selon nos normes, avec les joueurs que nous avons, nous savons que cela n’a pas été assez bon.

“Mais c’était une étape de Coupe du monde et on pouvait voir qu’il y avait un feu dans nos ventres.”

L’Angleterre est seule en tête du groupe B après le premier tour, après le match nul 1-1 entre les États-Unis et le Pays de Galles dans l’autre match.

La prochaine étape est un affrontement avec les États-Unis vendredi, et Rice s’est assuré de souligner que l’importance d’une si belle victoire sur les Iraniens ne devrait pas être minimisée.

“Les gens diront:” C’est seulement l’Iran “, mais ils ont obtenu de bons résultats lors des Coupes du monde précédentes. En septembre, ils ont battu l’Uruguay et ont fait match nul avec le Sénégal”, a déclaré Rice.

“C’était une performance vraiment positive, mais nous ne pouvons pas trop nous devancer. Ce sont les États-Unis ensuite et ils vont passer un autre niveau. Premier match, première victoire. Nous ne pouvons rien demander de plus.”