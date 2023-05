Declan Rice rend émouvante la journée du jeune fan de West Ham après la masterclass contre Manchester United alors que des statistiques étonnantes cette saison ont été révélées

Declan Rice a organisé une masterclass sur et en dehors du terrain alors que West Ham faisait un pas de géant vers la sécurité de la Premier League avec une victoire sur Manchester United.

Là-dessus, il a dominé le milieu de terrain dans un match où une victoire 1-0 n’a pas exactement flatté les Hammers, même si le vainqueur est venu via une terrible erreur du gardien de Man United David de Gea.

AFP Rice a donné une masterclass dimanche soir

Getty Le milieu de terrain était partout contre les Red Devils

Et après le match, Rice a montré sa classe en créant une journée émouvante pour les jeunes fans en lui donnant son maillot porté pendant le match.

Le garçon a été réduit aux larmes lorsque le héros Rice s’est dirigé vers le garçon dans les gradins lors d’un match d’après-match vide au stade de Londres.

Rice a commencé: « D’accord mon frère? Tu vas bien ? »

Après que le garçon ait dit oui, Rice a dit : « Pourquoi pleures-tu ? Viens ici, bon garçon !

Rice a ajouté : « Vous savez quoi ? J’ai promis de le donner à Marcus Rashford. Ne leur montrez pas beaucoup [points], je leur ai juste dit que je vais le donner à Rashford mais je lui en donnerai un autre. Voici.

« Et je me suis aussi brûlé l’épaule, alors tu peux l’avoir ! »

Après que le couple se soit embrassé, Rice a déclaré: « Bon garçon. Je t’aime mon pote, je t’aime.

Ce fut une soirée brillante pour le garçon et Rice ne s’en est pas trop mal tiré, réalisant l’une de ses meilleures performances sous un maillot de West Ham.

En première mi-temps, le milieu de terrain anglais est devenu le premier joueur à atteindre plus de 60 interceptions en Premier League cette saison.

Il a également effectué plus de récupérations de balle (13), effectué plus d’interceptions (quatre) et effectué plus de dribbles (quatre) que tout autre joueur du match.

Getty Le résultat place West Ham à sept points de la zone de relégation

Getty Le riz aura beaucoup d’options en été

Rice, qui a été fortement lié à un déménagement à Arsenal cet été, fait également des vagues à travers le continent car il est le seul joueur avec plus de 30 interceptions, dégagements, prises de vue terminées, duels aériens gagnés, occasions créées et tirs dans le top européen. cinq lieues.

Il a également remporté le ballon 322 fois, plus que tout autre joueur au cours de ce qui a été une saison fantastique pour lui en tant qu’individu.