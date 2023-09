Declan Rice, quatre ans plus tard : comment le nouveau héros d’Arsenal est devenu un homme de 105 millions de livres sterling

« Qui m’a décrit comme intelligent ? Je pense que quelqu’un est en liquidation !

Il y a quatre ans, j’étais assis dans une pirogue sur le terrain d’entraînement Rush Green de West Ham, discutant pour la première fois avec Declan Rice pour FourFourTwo. C’était quelques jours seulement avant le début de la saison 2019-20, et il semblait aussi détendu que possible. Ce n’était peut-être pas étonnant : lors de la campagne précédente, il s’était solidement établi dans le onze de départ des Hammers et avait même fait ses débuts en Angleterre.

Il n’avait encore que 20 ans, mais il avait déjà la confiance nécessaire pour parler beaucoup plus ouvertement que n’importe quel autre footballeur de cet âge – et avec autodérision aussi. « Peut-être que sur le terrain, je suis intelligent, mais à l’école, aucune chance, je n’avais aucun cerveau ! » a-t-il plaisanté lorsque j’ai suggéré qu’on le complimentait déjà pour son intelligence au milieu d’un terrain de football.

Cette détermination à ne pas se prendre trop au sérieux était rafraîchissante et explique en partie pourquoi il est devenu si aimé au fil des ans par les fans de West Ham, les fans anglais et maintenant aussi par les fans d’Arsenal. Je me suis assis pour discuter avec Rice à trois reprises au cours de mon séjour à la FFT – en 2019, 2021 et pour le dernier numéro du magazine, en vente cette semaine – et il n’a jamais été autre chose qu’une compagnie très agréable et engageante. Declan fait partie des gentils.

Malgré une renommée croissante au cours de ces quatre années – grâce à ses performances en tournoi pour l’Angleterre, un triomphe européen en tant que skipper de West Ham et maintenant son transfert de 105 millions de livres sterling à Arsenal, faisant de lui le footballeur britannique le plus cher de tous les temps – beaucoup de choses sur lui ne semble pas avoir changé du tout.

Lorsque je l’ai rencontré récemment, le sens de l’humour était toujours là, tout comme la volonté de discuter avec n’importe qui. Rice a joyeusement discuté avec toutes les personnes présentes à la séance photo, s’engageant dans de petites discussions sur la tortue de compagnie du lieu et proposant de poser pour une photo avec le fils adolescent de notre photographe, qui était venu pour la journée, les yeux écarquillés à propos de tout cela.

Il y a quatre ans, Rice m’a raconté l’histoire de la première journée de la campagne précédente, lorsqu’il avait été remplacé à la mi-temps lors d’une lourde défaite à Liverpool, et qu’il s’était senti tellement bouleversé par sa performance qu’il a décidé de prendre l’avion pour rentrer à Londres. qu’il demanderait à Manuel Pellegrini s’il pouvait être prêté au Championnat. Aston Villa était intéressée, tout comme Nottingham Forest et West Bromwich Albion, et Rice avait de réels doutes quant à savoir s’il était encore prêt à jouer régulièrement en Premier League. Sa confiance était encore fragile.

Heureusement pour lui, Pellegrini lui a dit de ne pas être stupide, a rapidement remis Rice dans la formation de départ et a vu son jeune milieu de terrain s’épanouir. Lorsque nous nous sommes rencontrés en 2019, il était déjà clair à quel point il avait perdu confiance en lui au cours de ces 12 mois. Il était déjà lié aux grands noms de la Premier League, notamment Manchester United à l’époque. Tout en insistant sur le fait qu’il croyait avoir la capacité de jouer pour une équipe comme celle-là, il a souligné qu’il sentait qu’il était déjà dans le bon club pour son développement. « Je ne pense pas que le moment soit venu pour moi. J’ai encore beaucoup à apprendre », a-t-il déclaré.

Il semblait déjà qu’il avait la capacité de devenir une légende de West Ham à l’avenir, après tout. Aimerait-il ça un jour, lui ai-je demandé à l’époque ? « Ouais, » dit-il. « Être qualifié de légende de West Ham à l’avenir serait peut-être un véritable honneur. »

Au cours des quatre années qui ont suivi, il est devenu cette personne. Lorsque nous nous sommes revus récemment, il était assez modeste pour hésiter à déclarer que sa mission était accomplie – il n’était pas sur le point de se déclarer une légende des Hammers, mais il est juste de dire qu’il en est effectivement devenu une, en tant que l’un des deux seuls joueurs de l’équipe. l’histoire du club pour remporter un trophée européen en tant que capitaine. L’autre? Bobby Moore – ce n’est pas une mauvaise compagnie à garder.

Le riz a changé à certains égards au cours de ces quatre années – notamment en termes d’apparence.

Fini le rasage de près plus agressif de 2019, à sa place les mèches fluides de quelqu’un qui semble totalement à l’aise dans sa peau. Il n’a plus besoin d’avoir l’air visuellement agressif sur un terrain de football pour affirmer son autorité. Ses performances, sa régularité et sa réputation le font à elles seules.

On a également le sentiment que ses paroles ont une plus grande autorité qu’il y a quatre ans, et qu’il en est pleinement conscient. Lorsqu’il parle sérieusement, il parle désormais comme un leader, avec plus de sérieux et de clarté.

Rice a toujours été déterminé, il a toujours tout donné sur un terrain de football – il n’aurait pas progressé de manière aussi impressionnante sans cela. Cependant, en lui parlant récemment, j’ai eu le sentiment que maintenant, il est encore plus concentré sur le laser, et sur une chose en particulier. Trophées. Trophées. Trophées.

C’est en partie la raison pour laquelle il a pris la décision difficile de quitter West Ham, le club qu’il adore toujours et qu’il adorera toujours. En termes de capacité, Rice s’est élevé pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League, et même du monde. Gagner la Ligue Europa Conférence lui a donné le goût du succès, et maintenant il en veut sans doute plus.

Au cours de notre conversation, les trophées revenaient souvent. Rice comprend qu’il entre maintenant dans les années de pointe de sa carrière, et ce sont des années qu’il doit maximiser, en gagnant autant que possible. En rejoignant Arsenal, il m’a dit qu’il pensait rejoindre une équipe qui pouvait faire exactement cela – et qu’il espérait pouvoir avoir un impact significatif sur cette équipe.

Les premiers signes sont très prometteurs – Arsenal a bien commencé la saison de Premier League et Rice s’est parfaitement intégrée, marquant le but qui leur a valu la victoire contre Manchester United pour faire bonne mesure. Il s’est adapté au style de jeu de Mikel Arteta avec l’intelligence de jeu dont il a toujours fait preuve.

Lorsque je lui ai parlé récemment, il n’a donné absolument aucun signe qu’il était sur le point de laisser tout cela lui monter à la tête. « Il faut rester humble », m’a-t-il dit il y a quatre ans, et cela reste sa philosophie aujourd’hui, mais ne confondez jamais l’humilité avec une absence de détermination totale à réussir.

Passez du temps en compagnie de Rice, et cette faim est tout à fait claire.

