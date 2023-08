Declan Rice: Mikel Arteta et Jamie Carragher font l’éloge du milieu de terrain « exceptionnel » d’Arsenal après la victoire de Crystal Palace | Nouvelles du football

Mikel Arteta a déclaré que Declan Rice « a dominé le match » lors de la victoire 1-0 d’Arsenal sur Crystal Palace le Football du lundi soirtandis que Jamie Carragher a décrit la performance du milieu de terrain de 105 millions de livres sterling comme « exceptionnelle ».

Rice a fait une impression positive après son transfert record du club de West Ham le mois dernier et a produit une démonstration de joueur du match lors de la courte victoire des Gunners à Selhurst Park.

Après avoir commencé sur la gauche d’un diamant du milieu de terrain contre Nottingham Forest le week-end dernier, le joueur de 24 ans a commencé dans un seul pivot pour le voyage d’Arsenal à travers Londres et a été la clé alors que son équipe a défendu avec 10 joueurs pendant les 30 dernières minutes pour obtenir trois points. et une feuille blanche durement disputée.

En plus de protéger les quatre défenseurs et de conserver le ballon, l’international anglais a effectué plusieurs courses au bon moment et aurait dû obtenir une passe décisive en première mi-temps après avoir dégagé Eddie Nketiah.

Parler à Sports du ciel à propos de la performance de Rice après le match, le patron d’Arsenal, Arteta, a déclaré: « Je pensais qu’il était fantastique. Il a vraiment dominé le match. Pour lui demander de faire quelque chose de nouveau, j’ai pensé qu’il était fantastique. »

Sports du ciel Le spécialiste Carragher a ajouté : « Declan Rice était le meilleur joueur sur le terrain.

« En fait, je l’aime plus dans le rôle qu’il a joué ce soir que d’apparaître entre les lignes. Sa position initiale était de commencer dans cette position plus profonde et d’avancer à partir de là. Je pense que c’est là qu’il est à son meilleur.

« Il a parlé d’apprendre du manager, de jouer plus en avant, peut-être de jouer dans les poches. Je ne pense pas que cela lui convienne parfaitement, mais j’ai vraiment aimé ce que j’ai vu.

« C’était comme si tout le traversait. Il était au centre du terrain, il recevait le ballon, il changeait de jeu – quelques superbes passes de 50 à 60 mètres.

« Mais aussi quand il a fait cette course, il a glissé une petite passe à Nketiah. C’était le meilleur joueur sur le terrain. Je pensais qu’il était exceptionnel. »

Image:

Rice a dû réajuster une lentille de contact en première mi-temps à Selhurst Park, mais cela n’a pas affecté sa performance





Rice : J’ai tellement appris

Parler exclusivement à Sports du ciel en juillet, Rice a expliqué qu’il « voyait déjà le football d’une manière complètement différente » à Arsenal et a réitéré cette déclaration au Football du lundi soir panneau Après le match.

« Contre Nottingham Forest, nous avons joué un losange au milieu de terrain et j’étais à gauche du losange et ce soir j’étais le pivot unique, donc j’ai reculé d’une place », a déclaré Rice.

« Mais au cours des quatre dernières semaines, j’ai tellement appris, j’apprends différentes façons de jouer au poste, constamment en mouvement, apprenant comment nous construisons, apprenant comment nous jouons en équipe.

« J’essaie vraiment de me tester car pour jouer pour Arsenal, pour jouer au plus haut niveau, il faut être l’un des meilleurs et j’ai hâte de continuer à apprendre et à m’épanouir. »

Nev : Rice pas encore dans la même catégorie que Keane et Vieira

S’exprimant avant le coup d’envoi à Selhurst Park, Gary Neville a déclaré que Rice ne pouvait pas encore être comparée aux légendes de la Premier League Roy Keane et Patrick Vieira.

« Ce que je pense qu’il apporte au milieu de terrain d’Arsenal, c’est la puissance, la personnalité et le physique », a déclaré Neville. « [Michael] Essien a apporté ça à Chelsea. Cela, pour moi, serait un meilleur exemple de ce que je vois en lui.

« Essien était un joueur brillant, je pensais qu’il était exceptionnel, mais il a été la puissance pendant trois ou quatre ans. Personnellement, je ne mettrais pas Rice dans la catégorie de Keane et Vieira.

« Je pense juste qu’ils étaient si spéciaux et Declan n’est pas encore proche de ce niveau. Pour moi, 105 millions de livres sterling, vous voulez aussi des buts et des passes décisives. Mais c’est ainsi que le marché a changé. »

