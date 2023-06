Declan Rice: Manchester City lance une offre de 90 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de West Ham | Troisième offre d’Arsenal attendue | Nouvelles du football

Manchester City a fait une offre d’une valeur de 90 millions de livres sterling pour le capitaine de West Ham United, Declan Rice.

Après avoir battu Arsenal pour le titre de Premier League la saison dernière, Manchester City espère maintenant faire passer les Gunners à la signature de Rice.

L’offre se décompose en 80 millions de livres sterling à l’avance plus 10 millions de livres sterling en modules complémentaires.

L’offre est inférieure à l’évaluation de West Ham et les premières indications suggèrent qu’elle sera rejetée.

Arsenal fait toujours pression pour signer Rice – et West Ham s’attend à ce qu’ils présentent une troisième offre après avoir rejeté deux offres.

Rice quittera West Ham à la fin de la saison après que le milieu de terrain ait dirigé le club vers son premier trophée européen en 58 ans.

Le président de Hammers, David Sullivan, a déclaré qu’un gentleman’s agreement signifie que Rice peut partir malgré un an restant sur son contrat avec la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Rice a rejoint l’académie de West Ham depuis Chelsea à l’adolescence et a été omniprésent depuis sa saison décisive en 2017-18. Il a repris le capitanat après la retraite de Mark Noble l’année dernière.

Le joueur de 24 ans a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison alors que West Ham a terminé 14e de la Premier League avant de remporter l’Europa Conference League à Prague.

Rice a joué plus de 200 matchs pour West Ham et a également remporté 41 sélections pour l’Angleterre depuis ses débuts internationaux en 2019.

Manchester United a un intérêt pour Rice et il y a eu des discussions en interne sur la possibilité de sanctionner un accord.

En raison des règles du fair-play financier, il est peu probable que United dépense une grande partie de son budget pour un seul joueur, d’autant plus qu’il souhaite renforcer d’autres domaines.

West Ham a accepté de laisser partir Rice cet été, mais souhaite un accord d’une valeur de 120 millions de livres sterling s’il veut sanctionner le départ de son capitaine.

L’intérêt de City augmente la probabilité d’une guerre d’enchères entre eux et Arsenal, et la possibilité que le prix demandé par West Ham soit égalé.

Analyse: Rice aux côtés de Rodri donnerait à Man City encore plus de contrôle au milieu de terrain

La capacité de transport de balle de Rice est une force majeure





Peter Smith de Sky Sports :

Rodri a commencé 52 matchs pour Manchester City la saison dernière, clôturant une brillante campagne pour lui-même et son équipe avec le but vainqueur du match en Ligue des champions. Il vient tout juste d’avoir 26 ans et le meilleur milieu de terrain défensif de la Premier League et favori de Pep Guardiola devrait être un pilier de l’équipe de Man City pour les saisons à venir.

Alors pourquoi les triples gagnants sont-ils si impatients de faire venir Declan Rice de West Ham? La réponse est que plutôt que d’être une alternative, un renfort ou un remplaçant pour Rodri, Rice a les attributs pour être un fleuret idéal pour l’Espagnol. Kalvin Phillips a beaucoup lutté pour le temps de jeu depuis qu’il a rejoint Man City, mais son coéquipier anglais semble avoir un rôle prêt à l’emploi dans le XI de Guardiola.

Au cours de la dernière saison, nous avons vu Rico Lewis, Kyle Walker et plus récemment John Stones entrer au milieu de terrain depuis des positions défensives hors de possession pour jouer aux côtés de Rodri. C’était un stratagème tactique de Guardiola qui a porté ses fruits, donnant à Man City un homme supplémentaire dans cette zone clé du terrain. Son succès s’est reflété dans le fait que les équipes de toute la ligue tentaient de le reproduire d’ici la fin de la saison.

Rice était la clé sur et hors du ballon à gauche du milieu de terrain de West Ham





Rice – meilleur pour les récupérations, les interceptions et la distance de portage du ballon en Premier League la saison dernière – pourrait assumer le rôle avec autorité. Il serait un partenaire de milieu de terrain défensif de première classe pour Rodri, capable de briser le jeu mais aussi de livrer le ballon en profondeur. Il y a ensuite l’histoire de Rice en tant que défenseur central et la flexibilité qu’il pourrait offrir à Guardiola en passant dans la ligne de fond.

Ce serait un changement excitant pour Rice et Man City – et inquiétant pour leurs rivaux. Avec Mateo Kovacic un remplaçant de 30 millions de livres sterling pour le capitaine sortant Ilkay Gundogan, une combinaison Rice-Rodri pourrait simplement faire monter d’un cran la salle des machines de Man City la saison prochaine.

