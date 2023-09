Declan Rice : le milieu de terrain d’Arsenal devrait être apte à affronter Manchester City après avoir évité une blessure grave | Actualités footballistiques

​​​​​​​Declan Rice a évité une blessure grave et pourrait être en lice pour le match d’Arsenal en Premier League à Bournemouth samedi.

Rice a subi des tests lundi après avoir ressenti une gêne au dos lors du derby du nord de Londres dimanche, ce qui l’a contraint à abandonner à la mi-temps.

Les analyses ont révélé que le problème n’est pas majeur, même si le milieu de terrain continue de ressentir un malaise et ne devrait pas participer au match de la Coupe Carabao à Brentford mercredi.

Rice continuera d’être évalué cette semaine avant le déplacement à Bournemouth, tout comme Leandro Trossard, qui a raté le match nul contre Tottenham en raison d’un léger problème musculaire.

La nouvelle signifie que Rice devrait être prête pour le match d’Arsenal contre son rival au titre, Manchester City, le dimanche 8 octobre, en direct sur Sports aériens – bien que les champions seront privés de Rodri après son expulsion lors de leur victoire contre Nottingham Forest samedi.

Mikel Arteta animera une conférence de presse mardi avant le voyage à Brentford, au cours de laquelle il devrait également fournir des mises à jour sur la forme physique de Gabriel Martinelli et Thomas Partey, tandis que Jurrien Timber est un absent de longue durée en raison d’une grave blessure au genou.

Après le match nul contre les Spurs – qui a vu Jorginho, le remplaçant de Rice, commettre une erreur sur l’un des buts des visiteurs – Arteta a déclaré à propos de la signature estivale : « Il s’était blessé au dos. Il était vraiment mal à l’aise pendant le match.

« Nous avons dû l’éliminer. Nous devons l’évaluer. C’est étrange que quelqu’un comme lui se détache. »

Rice a commencé tous les matchs d’Arsenal depuis qu’il a signé cet été pour un montant record de 105 millions de livres sterling en provenance de West Ham et a marqué un but vainqueur tardif contre Manchester United plus tôt ce mois-ci.

Merson dit : Arsenal devra peut-être obtenir Toney en janvier

Paul Merson de Sky Sports :

Je l’ai toujours dit dès le premier jour : Eddie Nketiah ne vous fera pas gagner la Premier League.

Vous avez besoin d’un véritable avant-centre. Je ne blâme pas Nketiah parce qu’ils ont fait match nul 2-2 contre Tottenham, mais avec 32 matchs à jouer et tous les matchs de Ligue des Champions qu’ils doivent jouer, je ne pense pas qu’il les fasse passer au niveau supérieur. Je ne pense même pas que Gabriel Jesus les fasse passer au niveau supérieur.

J’étais tellement confiant qu’Arsenal gagnerait dimanche, mais quand j’ai vu les équipes, j’étais très inquiet. Jésus sur l’aile, Nketiah devant, Fabio Vieira – je ne pense pas qu’il soit assez bon. Puis Declan Rice sort et Jorginho entre.

Ce n’était pas l’équipe la plus forte d’Arsenal, mais quand on pense à la Ligue des Champions et à tous les matchs qu’ils ont à jouer, elle semblait un peu faible dimanche, n’est-ce pas ?

C’est bien de rester là et de penser « ils ont besoin d’un avant-centre » – mais qui est là ?

Seul Ivan Toney est disponible pour eux en janvier – il n’y a pas beaucoup d’avant-centre dans le monde. C’est une race en voie de disparition.

J’ai entendu Michael Owen discuter l’autre jour : il y a des années, lui, Alan Shearer, Teddy Sheringham et Robbie Fowler marquaient 20 à 30 buts par saison et ils n’avaient pas obtenu un million de sélections en Angleterre. Ian Wright et Les Ferdinand aussi. Maintenant, vous marquez 20 buts en Premier League et vous jouez pour l’Angleterre.

Toney est un bon joueur – il peut tenir le ballon, il est bon dans les airs. Arsenal devra peut-être le chercher. Mais il n’y a pas un million d’avant-centres.

Désormais, si Arsenal perd contre Manchester City le 8 octobre, il sera éliminé de la course au titre. Ils auraient sept points de retard.

Beaucoup de gens disent « il reste encore tellement de matchs ». Mais Arsenal ne rattraperait pas Man City s’il restait 600 matchs si City avait sept points d’avance. Vous ne pouvez tout simplement pas inventer cela, car à partir de ce moment-là, Arsenal n’aurait qu’un seul match contre City et ce serait à l’extérieur.

Ce match aux Emirats est un match énorme, c’est déjà décisif.