Declan Rice: le milieu de terrain anglais espère célébrer la gloire de l’Euro 2020 avec la toute première pinte de bière | Actualités footballistiques

Declan Rice espère porter un toast à la gloire de l’Euro avec sa toute première pinte de bière après avoir surmonté la blessure au genou qui menaçait de l’exclure pour l’Angleterre cet été.

Gareth Southgate fait face à un certain nombre de décisions difficiles avant le match d’ouverture du Groupe D dimanche contre la Croatie, mais le joueur de 22 ans fait partie de ceux qui sont assurés d’un rôle de titulaire.

Rice est devenu un élément clé de l’équipe d’Angleterre depuis qu’il a changé d’allégeance de la République d’Irlande, avec qui il a remporté la dernière des trois sélections seniors en juin 2018.

Plus tard dans le mois, le milieu de terrain de West Ham encourageait l’Angleterre dans une fanzone géante à Dubaï alors qu’elle entamait son parcours inoubliable vers les demi-finales de la Coupe du monde.

« Savez-vous quoi, jusqu’à ce jour je n’ai jamais bu de bière et j’ai 22 ans ! C’est la vérité », a-t-il déclaré en souriant. « Je n’ai jamais bu une pinte. Ne la bois pas.

« Pas vraiment (un buveur). Mais une pinte ? Non. Je sais que c’est hors sujet mais je n’ai jamais bu de bière. Les gens sont surpris. Je n’aime tout simplement pas son odeur, donc je ne m’en suis jamais approché. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il boirait une bière si l’Angleterre gagnait l’Euro, Rice a répondu : « Oui. Je vais essayer, mais je vais probablement le recracher !

« Le chant avant le match, l’hymne national. Le simple fait d’en faire partie. J’étais un fan de ce tournoi, donc faire partie de ce tournoi est incroyable. »

Rice ne faisait son chemin dans le match avec West Ham que lors de la Coupe du monde 2018 – un moment où il dit que sa décision de quitter l’Irlande « était prise ».

Maintenant, il est basé en Angleterre dans la ville brassicole de Burton avec 19 sélections à son actif et joue avec son meilleur ami Mason Mount.

« Nous avons 22 ans et sommes sur le point de représenter notre pays lors d’un tournoi majeur. Nous avons tous les deux hâte que cela se concrétise.

« Évidemment, en grandissant en regardant l’Angleterre dans les tournois également, vous ressentez simplement le buzz approprié, les effets et le désir du pays que les joueurs réussissent bien.

« C’était comme ça, même à Dubaï. Il y avait des milliers de fans anglais. Vous voyez quand (Kieran) Trippier a marqué, toutes les fanzones en Angleterre sont devenues folles. C’est ce dont je veux faire partie maintenant.

« J’ai hâte de vivre cela et d’avoir le vrai buzz et l’excitation du tournoi. »

L’enthousiasme de Rice s’accompagne d’une volonté innée de s’améliorer, complétée par un professionnalisme qui explique en grande partie pourquoi il n’a jamais été un grand buveur et sera en forme pour l’Euro.

Il craignait de rater le tournoi, s’étant plaint de son genou « étrange » et « instable » après avoir terminé la qualification pour la Coupe du monde de mars contre la Pologne.

« Il m’a envoyé passer un scanner et il est revenu quand j’étais sur le chemin du retour, quand j’ai reçu l’appel du kiné disant que j’avais rompu mon LCL (ligament collatéral latéral) et j’ai tout de suite demandé combien de temps cela durerait Je vais rater les Euros ?’, ‘Est-ce que je vais rater la fin de la saison ?’

« Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas fixer de délai. Ils ont dit que cela pouvait prendre de 10 à 12 semaines et qu’ils ne savaient pas s’il fallait une intervention chirurgicale.

« Une fois que nous avons vu le spécialiste du genou, il m’a donné la pleine conviction que je pouvais être de retour, puis dès que j’ai commencé ma rééducation, c’était six semaines, aucun jour de congé, tous les jours et j’ai vraiment tout brisé.

« J’étais de retour dans quatre semaines, cela aurait pu être trois mais je ne voulais pas pousser, puis j’ai repris l’entraînement avec l’équipe mais c’était plus l’aspect fitness.

« Je me suis remis en route, puis j’ai joué trois matchs en sept jours après six semaines d’absence à la fin de la saison, donc c’était difficile, mais maintenant mon genou se sent vraiment bien et fort.

« J’ai tout fait correctement, ce qui me donne les meilleures chances de performer. »