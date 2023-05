Declan Rice indique qu’Arsenal est sa destination estivale préférée – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de samedi…

DAILY MIRROR

Declan Rice est prêt à dire clairement qu’il est favorable à un transfert à Arsenal cet été.

Manchester United est conscient des difficultés liées à la signature de l’attaquant de Tottenham Harry Kane cet été et est susceptible de poursuivre d’autres objectifs frappants.

Erik ten Hag a soutenu Jadon Sancho pour réussir à Manchester United et insiste sur le fait que l’ailier anglais a fait de « bons progrès » cette saison.

Paul Scholes pense que Mason Mount « n’a pas commencé », mais pense que l’homme de Chelsea bénéficierait d’un départ au milieu des liens avec un passage à Old Trafford.

Le légendaire attaquant de Manchester United, Eric Cantona, lance une carrière musicale en se lançant dans une tournée britannique et européenne.

LE SOLEIL

Image:

Victor Osimhen pourrait-il résoudre la crise des attaquants de Man Utd?





Manchester United se tournera vers une liste restreinte de six attaquants – dont Victor Osimhen – s’ils ne parviennent pas à recruter Harry Kane.

Un supercalculateur estime que Leicester et Leeds seront relégués aux côtés de Southampton lors de la finale de Premier League dimanche, ce qui signifie qu’Everton survivra.

Le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid est « imminent », selon les médias espagnols.

L’ATHLÉTIQUE

Eddie Howe n’a pas hésité à l’idée que Newcastle United chercherait à faire une « signature de marque » lors de la discussion des activités potentielles de transfert d’été de son équipe – mais a noté que tout entrant doit être « le bon joueur dans la bonne position ».

Jurgen Klopp admet que Fabio Carvalho pourrait être prêté la saison prochaine alors qu’il loue l’attitude et l’application du jeune milieu de terrain.

COURRIER QUOTIDIEN

Arsenal a résisté aux demandes d’insertion d’une clause de libération dans le nouveau contrat de Bukayo Saka et a plutôt accepté de donner à l’attaquant anglais un contrat plus court que beaucoup ne l’avaient prévu, le joueur de 21 ans signant pour quatre ans de plus cette semaine.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Ange Postecoglou insiste sur le fait qu’il ne vise qu’un triplé celtique alors que les Spurs se préparent à se précipiter pour le gaffer Hoops.

Steven Naismith insiste sur le fait que le derby d’Édimbourg ne devrait pas devenir le jour du jugement sur l’opportunité de lui confier le poste de Hearts de manière permanente.