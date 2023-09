Declan Rice, Harry Kane ? Comment les clubs remplacent-ils une grande star ?

Cet été, West Ham United a réussi à accomplir ce que beaucoup considèrent comme une tâche impossible : remplacer Declan Rice – leur meilleur et plus important joueur – après son transfert à succès de 100 millions de livres sterling à Arsenal.

Le trou laissé par Rice dans l’équipe de West Ham va au-delà de la capacité de jeu. Il était le capitaine du club, le cœur du milieu de terrain, le noyau émotionnel et le joueur ultime du grand match. Presque tous ceux qui sont entrés sur le terrain à ses côtés ont semblé trouver un nouveau niveau dans leur jeu.

Même avec 100 millions de livres sterling à dépenser, comment tout remplacer que?

Heureusement pour West Ham, il y avait des exemples historiques dont on pouvait tirer des leçons. Rice n’est pas le premier joueur clé à effectuer un transfert et les Hammers ne sont pas le premier club à devoir faire face à ses répercussions. En effet, ils ont pu revenir sur deux joueurs de Premier League au cours des 10 dernières années pour évaluer le stratégie sur la meilleure façon de le faire. Vers qui se sont-ils tournés et qu’ont-ils appris ?

À l’été 2013, Tottenham a laissé l’ailier Gareth Bale rejoindre le Real Madrid pour un montant record de 85 millions de livres sterling. Il a éclipsé l’accord de 80 millions de livres sterling qui a amené Cristiano Ronaldo de Manchester United au Santiago Bernabeu en 2009 et a réuni les deux, créant l’un des partenariats offensifs les plus dévastateurs que le jeu ait jamais vu.

Alors que les supporters madrilènes salivaient, leurs homologues des Spurs se demandaient comment le club pourrait remplacer la production de Bale – 21 buts en Premier League en 2012-13 – et son énergie décisive qui le verrait souvent prendre en charge un match seul.

L’approche des Spurs consistait à recruter sept joueurs à différents postes pour un total de 109 millions de livres sterling, dans le but d’améliorer la quasi-totalité de l’équipe. L’attaquant Roberto Soldado (26 millions de livres sterling) a été engagé pour mener une nouvelle attaque ; les attaquants Erik Lamela (30 millions de livres sterling), Christian Eriksen (11,5 millions de livres sterling) et Nacer Chadli (7 millions de livres sterling) ont accru la créativité derrière lui ; Paulinho (17 millions de livres sterling) et Étienne Capoue (9 millions de livres sterling) ont renforcé le milieu de terrain central ; Vlad Chiricheș (8,5 millions de livres sterling) a rejoint la défense.

Avec sept joueurs de six pays différents, cela a été beaucoup de changement en très peu de temps. Non seulement le manager André Villas-Boas a dû restructurer l’équipe pour qu’elle ne se tourne plus vers Bale à chaque occasion, mais il a également dû trouver comment accueillir une foule de nouveaux visages. Parmi ces sept, Eriksen a été un succès retentissant, Lamela a acquis le statut de héros culte mais n’a pas vraiment comblé le vide et Chadli était solide, tandis que Capoue n’est apparu comme un joueur exceptionnel que plus tard dans sa carrière en jouant pour Watford et Villarreal. Mais Soldado, Paulinho et Chiricheș furent rapidement déplacés.

En principe, utiliser l’argent du transfert de Bale pour améliorer plusieurs postes dans l’équipe était un plan judicieux, mais cela a créé davantage d’incertitude et de méconnaissance au sein des rangs. Le milieu de terrain a mis du temps à se recalibrer, créant très peu d’avance pour Soldado, dont la confiance a diminué alors que les Spurs n’ont marqué que neuf buts lors de leurs 10 premiers matches de Premier League. Le trou de la taille d’un Bale sur l’aile droite semblant s’agrandir de semaine en semaine, Villas-Boas a été limogé en décembre.

Dix ans plus tard, Tottenham a perdu un autre grand joueur, l’attaquant Harry Kane, qui a rejoint le Bayern Munich cet été pour 86,4 millions de livres sterling. Et bien que le club ait dépensé 212 millions de livres sterling pour huit joueurs – dont le milieu de terrain créatif James Maddison (40 millions de livres sterling) et l’attaquant rapide Brennan Johnson (45 millions de livres sterling) – et aucun attaquant central de premier ordre en remplacement direct, cela a été compensé par un complètement nouveau style grâce au nouveau manager Ange Postecoglu.

L’arrivée de Postecoglu a considérablement atténué la perte de Kane, car l’attaquant idéal du patron australien n’intervient pas et n’enchaîne pas le jeu comme le fait le meilleur buteur de tous les temps d’Angleterre. Son Heung-min, Richarlison et Johnson sont heureux de rester sur la dernière ligne et d’apporter la touche finale, ce que Postecoglu demande à son numéro 9. Cela a bien fonctionné jusqu’à présent, avec trois victoires en quatre matchs et un score notable. amélioration dans l’attaque de la liberté.

Il y a deux ans, Manchester City a activé la clause libératoire de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish pour le signer d’Aston Villa. Grealish est un fan d’enfance de Villa, les ayant rejoints à l’âge de 6 ans et est devenu l’épicentre de l’attaque du club. Les plans A, B et C consistaient à lui remettre le ballon, car sa capacité à dribbler, créer et ouvrir le jeu était sans égal. Ses six buts et 10 passes décisives en seulement 24 départs en 2020-21 ont conduit à une convocation de l’Angleterre pour l’Euro 2020 retardé par COVID-19, où il a suffisamment impressionné pour persuader City qu’il pourrait être une future star.

Villa a eu amplement le temps de s’y préparer et a agi rapidement. Au moment où le transfert de Grealish a été scellé le 5 août, Christian Purslow, alors PDG, avait déjà recruté trois joueurs de remplacement et préparé une vidéo expliquant son processus de réflexion. « Notre stratégie consistait à analyser et à décomposer les qualités clés de Jack : sa créativité, ses passes décisives, ses buts et à trouver ces qualités et d’autres chez trois attaquants », a-t-il déclaré. « En signant Emiliano Buendía [£33m]Léon Bailey [£25m] et Danny Ings [£25m]nous pensons avoir atteint cet objectif clé et, ce faisant, réduire notre dépendance excessive à l’égard d’un brillant footballeur. »

Buendia a été signé pour sa créativité et ses passes décisives ; Bailey pour la vitesse ; Ings pour les buts. Sur le papier, cela formait un trio de front solide et l’attaquant Ollie Watkins a ajouté de la profondeur, mais le manager Dean Smith est passé d’une forme 4-2-3-1 à un 3-5-2 afin de réunir les deux attaquants sur le terrain. Watkins et Ings n’ont pas cliqué et cela a créé des déséquilibres ailleurs. Cette forme n’avait pas une place naturelle pour Bailey, même si avec des blessures le limitant à seulement sept départs en Premier League cette saison, ce n’était même pas la plus grande préoccupation à court terme.

Au moment où Smith a été relevé de ses fonctions le 8 novembre, Villa flirtait avec la relégation et ressemblait à une unité tactique incroyablement confuse. Un peu plus d’un an plus tard, Ings est parti signer à West Ham pour 15 millions de livres sterling parce que les deux prochains managers du club – Steven Gerrard et Unai Emery – n’ont pas trouvé le moyen de l’intégrer dans l’équipe tout en garantissant que Watkins reste clé.

Declan Rice a été remplacé par trois joueurs à West Ham, tandis que Tottenham a changé de style pour faire face au départ de Harry Kane. Eddie Keogh/Getty Images

West Ham montre comment faire

Les affaires que West Ham a faites à la suite du départ de Rice ont créé un véritable buzz. Ils ont recruté les deux tiers de l’impressionnant milieu de terrain de l’Ajax, en Edson Álvarez (35 millions de livres sterling) et Mohammed Kudus (38 millions de livres sterling), tandis que James Ward-Prowse de Southampton (30 millions de livres sterling) apporte son expérience en Premier League, son excellence et son leadership après la relégation des Saints.

Essentiellement, West Ham a suivi le plan de Villa de l’exemple 2 par rapport à celui des Spurs, en ce sens qu’ils ont remanié la position dans laquelle jouait leur départ clé, plutôt que d’essayer de répartir l’argent encore plus dans l’équipe. Ils ont correctement identifié que Rice était pratiquement un milieu de terrain à lui seul, ils ont donc recruté un groupe de joueurs pour en former un nouveau. Álvarez, Kudus et Ward-Prowse ont coûté ensemble 103 millions de livres sterling, ce qui signifie que les Hammers ont essentiellement transformé un joueur vedette en trois nouveaux. Le cerveau derrière cette refonte était le nouveau directeur technique Tim Steidten, qui a fait un superbe travail en remodelant le milieu de terrain sous deux aspects clés.

La première est qualitative : pour remplacer un joueur d’élite comme Rice, il faut en réponse recruter des joueurs de qualité. Álvarez et Kudus ont fait leurs preuves en Ligue des champions, tandis que Ward-Prowse est un joueur aguerri de Premier League avec une compétence spécifique sur les coups de pied arrêtés qui surpasse presque tout le monde sur la planète.

En 2013, les Spurs pensaient probablement avoir réussi ce dossier, car Soldado, Lamela, Paulinho et les autres étaient de grands noms, mais le grand nombre de recrues rendait une adaptation rapide extrêmement difficile. En 2021, Villa comptait sur Buendía pour faire un pas en avant massif par rapport au championnat, avec lequel il a eu du mal, tandis que Bailey était trop blessé pour montrer beaucoup de qualité.

Le deuxième aspect est tactique : les joueurs doivent être bons, mais ils doivent aussi s’adapter au style de l’entraîneur, leur permettant de s’intégrer plus facilement. C’est là que les Spurs de 2023 ont brillé et, de même, le patron de West Ham, David Moyes, s’appuie sur le physique d’Álvarez, le rythme de travail et les coups francs de Ward-Prowse, qui peuvent libérer la hauteur et la force de ses équipes, tandis que Kudus fournit sur le terrain. la balle brille également avec des experts en matière de récupération de balle.

Moyes n’a pas eu à adapter son style et sa forme pour intégrer Ward-Prowse ou Álvarez. Le West Ham de 2023-24 ressemble beaucoup au West Ham de 2022-23, seulement avec une menace renforcée sur coup de pied arrêté. C’est là que Villa s’est effondrée massivement, car la signature d’Ings a forcé un changement de forme et modifié le rôle de Watkins, créant un effet d’entraînement qui a déstabilisé toute l’équipe.

Les premiers signes pour West Ham sont incroyablement positifs. Ils ont temporairement atteint le sommet de la Premier League vendredi soir alors que la victoire contre Luton Town leur a permis de marquer 10 points en 12 matchs. Ward-Prowse compte déjà deux passes décisives sur coups de pied arrêtés et quatre buts, tandis qu’Álvarez a semblé solide lors de ses deux premiers départs. Kudus a signé plus tard, mais sa progression pourrait être une mauvaise nouvelle pour Tomáš Souček, voire Saïd Benrahma sur le flanc gauche, car l’international ghanéen peut jouer de nombreux rôles au milieu de terrain.

Les Hammers ne ressemblent pas à une équipe dont le milieu de terrain a été supprimé au cours de l’été. Remplacer un joueur clé ne sera jamais une tâche facile, mais il semble que les hommes de Moyes aient fourni un modèle que d’autres pourront suivre à l’avenir.