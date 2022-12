Declan Rice fait allusion au désir de quitter West Ham : “A la fin de votre carrière, vous voulez regarder ce que vous avez gagné”

Declan Rice a annoncé son désir de jouer la Ligue des champions et les plus grands matchs du football lors d’un discours à la presse lors de la Coupe du monde 2022, alors que l’Angleterre se prépare pour le Sénégal pour son affrontement en huitièmes de finale dimanche.

Le milieu de terrain de West Ham United a une fois de plus impressionné en jouant pour l’Angleterre lors du tournoi au Qatar, et le joueur de 23 ans a clairement fait part de ses intentions de carrière aux médias alors qu’il discutait de la prochaine étape.

“Depuis deux, trois ans, je dis que [I want to play in the biggest games]”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours bien joué pour le club et je sens que je veux vraiment continuer à pousser.

“Je vois mes amis ici qui jouent en Ligue des champions, remportant les grands trophées. Vous n’obtenez qu’une seule carrière et à la fin de votre carrière, vous voulez regarder ce que vous avez gagné et les plus grands matchs auxquels vous avez joué. . Je suis vraiment ambitieux et je veux vraiment faire ça.”

Le contrat actuel de Rice à West Ham expirera en 2024, mais le club a la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires jusqu’en 2025.

Cependant, Rice a rejeté un contrat de huit ans avec le club londonien en mai 2022, suggérant qu’il serait désireux de déménager ailleurs car il ne veut pas être lié pendant une si longue période.

En effet, Rice a toujours été lié à des éloignements du stade de Londres, avec Manchester United et Chelsea parmi les clubs les plus liés.

Son manager de West Ham, David Moyes, a déclaré à plusieurs reprises que le milieu de terrain n’était pas à vendre, plaçant un prix de plus de 150 millions de livres sterling sur sa tête. Cependant, avec son contrat approchant de ses dernières années, West Ham pourrait chercher à encaisser.

Transfermarkt valorise Declan Rice à 80 millions d’euros – une forte somme d’argent qui rapportera probablement des frais de transfert encore plus élevés.