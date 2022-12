Declan Rice envisage de quitter West Ham pour disputer la Ligue des champions

Declan Rice a exprimé son désir de jouer en Ligue des champions et de concourir pour les grands honneurs, ce qui implique que son avenir est loin de West Ham United. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Selon Le gardien (s’ouvre dans un nouvel onglet)Rice a été clair sur ses ambitions de jouer au plus haut niveau possible lorsqu’il s’est adressé aux médias réunis au Qatar.

Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont tous suivi la situation du milieu de terrain et devraient se battre pour sa signature l’été prochain.

West Ham est au courant des projets de départ de Rice et n’a pas l’intention de lui faire obstacle s’il reçoit une offre suffisamment importante. Ils valorisent leur prix à environ 100 millions de livres sterling.

« À cent pour cent, je veux jouer la Ligue des champions. Au cours des deux ou trois dernières années, j’ai dit cela », a admis Rice.

“J’ai toujours bien joué pour mon club et je sens que je veux vraiment continuer à pousser. Je vois ici mes amis qui jouent la Ligue des champions et pour de gros trophées.

“Vous n’obtenez qu’une seule carrière et à la fin, vous voulez revenir sur ce que vous avez gagné et sur les plus grands matchs auxquels vous avez joué.”

La progression de Rice a été accélérée par le temps de jeu que West Ham a pu lui accorder, mais il veut maintenant se tester dans un environnement plus compétitif.

Le joueur de 23 ans pense qu’il est prêt pour la prochaine étape, ayant déjà accumulé plus de 200 apparitions seniors depuis ses débuts contre Burnley. (s’ouvre dans un nouvel onglet) lors de la dernière journée de la saison 2016-17.

Il a également fait de grands progrès sur la scène internationale après avoir quitté de manière controversée son allégeance à la République d’Irlande. (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2019.

Rice avait remporté trois sélections pour le pays de ses grands-parents lorsqu’il a choisi de représenter l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) au lieu de cela, devenir un élément permanent du côté de Gareth Southgate.

Il a commencé leurs trois matchs à la Coupe du monde, aidant les Trois Lions à dominer leur groupe et à organiser un huitième de finale contre le Sénégal. (s’ouvre dans un nouvel onglet).