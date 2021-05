Declan Rice en tête de la liste des remplaçants de Paul Pogba par Manchester United

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Man United établit une liste restreinte pour remplacer Pogba

Il a déjà été rapporté que Manchester United envisagera d’autoriser Paul Pogba de quitter le club s’il refuse de signer un nouveau contrat, mais le club établirait une liste restreinte de remplaçants en cas de départ.

le Miroir estime que United s’assoit avec Pogba et l’agent Mino Raiola ce mois-ci dans le but d’accepter une prolongation. Cependant, si Pogba refuse ce que l’on pense être une offre de 400000 £ par semaine, United agira rapidement pour le remplacer, plutôt que de le laisser partir gratuitement l’été prochain.

Et sur cette liste de remplaçants sont Declan Rice, Wilfred Ndidi et Saul Niguez.

Rice, 22 ans, a été un homme clé pour West Ham United dans leur ascension au classement de la Premier League cette saison, mais les Hammers pourraient demander jusqu’à 100 millions de livres sterling pour leur milieu de terrain talismanique.

Ndidi a été superbe à la base du milieu de terrain de Leicester City cette saison et est considérée comme une option beaucoup plus abordable. L’international nigérian de 24 ans a aidé les Foxes à se classer parmi les quatre premiers et à atteindre une finale de la FA Cup.

La star de l’Atletico Madrid, Niguez, 26 ans, est au club depuis 2013 et est le milieu de terrain le plus offensif du trio sur la liste restreinte de Man United, mais peut jouer à divers postes.

Cependant, l’option préférée de United de tout ce qui précède est que Pogba signe sur la ligne pointillée.

Le talisman de West Ham Declan Rice, à droite, se bat pour le ballon avec Paul Pogba. Justin Setterfield / Getty Images

– Watford, nouvellement promu, a ouvert des pourparlers pour ramener un homme de 35 ans Ashley Young au club en tant qu’agent libre, dit Fabrizio Romano. Les Hornets sont prêts à bondir si les champions de Serie A Internazionale n’offrent pas à l’arrière gauche un nouveau contrat en fin de saison.

– Jadon Sancho aurait un gentleman’s agreement qui lui permettrait de quitter le Borussia Dortmund sous certains critères, selon une interview de ARD avec le directeur sportif du club Michael Zorc. Zorc a révélé que Manchester United avait presque activé cet accord l’été dernier. Il est probable que les Red Devils reviennent cette fois-ci, Dortmund étant confronté à la perspective de ne pas prétendre à une place européenne pour la saison prochaine.

– La principale cible du nouveau président de Barcelone, Joan Laporta, semble être Neymar, les géants de la Liga contactant le Paris Saint-Germain au sujet d’un déménagement qui réunirait l’attaquant brésilien de 29 ans avec Lionel Messi. C’est selon RAC 1, qui pense que le Barça cherche non seulement à convaincre Messi de rester, mais également à créer une opportunité commerciale – c’est-à-dire la signature de Neymar – qui pourrait améliorer sa situation financière. Le point de vente indique que Barcelone offrira au PSG 130 millions d’euros plus trois joueurs.

– Suite à des informations de samedi selon lesquelles le Real Madrid envisageait de faire une offre pour la star du Bayern Munich Robert Lewandowski en été, Bild ont suggéré que la Premier League est une destination beaucoup plus probable. Ils pensent qu’avec la fin de l’accord existant de l’international polonais en juin 2023, le Bayern n’envisage pas encore de négocier un nouveau contrat.

– Leicester poursuit les négociations pour signer Boubakary Soumare de Lille, rapports Fabrizio Romano. Les Foxes sont sur la piste du joueur de 22 ans depuis un certain temps et, avec son contrat expirant en juin 2022, Leicester est l’un des nombreux clubs qui cherchent à saisir l’occasion de le signer, Lille étant plus susceptible de le laisser partir. cet été plutôt que de le perdre gratuitement dans 12 mois.