Declan Rice dit que l’Angleterre n’a rien à craindre contre l’Allemagne lors du choc de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Declan Rice a déclaré qu’il n’y avait rien à craindre de l’Allemagne, adversaire des huitièmes de finale de l’Euro 2020, et a promis que l’équipe de Gareth Southgate était prête à « intensifier » les huitièmes de finale.

L’Angleterre, vainqueur du Groupe D, affrontera l’Allemagne, vice-champion du Groupe F, mardi à Wembley alors que la rivalité historique est renouvelée lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010.

Le milieu de terrain de West Ham Rice, qui a débuté chacun des matches de la phase de groupes de l’Angleterre en enregistrant des victoires 1-0 contre la Croatie et la République tchèque de part et d’autre d’un match nul et vierge contre l’Écosse, a suggéré que la confiance était élevée dans le camp anglais.

« Qu’y a-t-il vraiment à craindre? Évidemment, oui, ce sont de grands joueurs, mais c’est un match de football », a déclaré Rice.

Rice est convaincue que l’Angleterre peut « intensifier » en attaque pour les huitièmes de finale



« C’est 90 minutes – nous avons des joueurs qui peuvent nous gagner des matchs et ils ont des joueurs qui peuvent aussi gagner des matchs.

« Ce sera une vraie bataille là-bas, mais une bataille pour laquelle nous serons prêts et pour laquelle nous sommes vraiment positifs et prêts. »

Sur les 16 équipes qui se qualifieront pour les huitièmes de finale, le total de deux buts de l’Angleterre est le moins marqué par les équipes restantes, mais Rice a insisté sur le fait qu’une amélioration dans le dernier tiers est imminente.

« Nous ne sommes pas inquiets », a-t-il déclaré.

« Ce sont deux buts – nous savons qu’en tant qu’équipe, nous pouvons marquer plus, surtout avec le talent de classe mondiale que nous avons, mais cela viendra, je suis sûr que cela arrivera dans les deux prochains tours.

« Au fur et à mesure que le tournoi progresse, j’ai l’impression que nous allons vraiment l’intensifier. »