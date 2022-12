Declan Rice dit que l’Angleterre mérite plus de crédit pour ses performances en Coupe du monde et que les autres nations devraient les craindre | Nouvelles du football

Declan Rice pense que l’Angleterre devrait obtenir plus de crédit pour ses performances lors d’une phase de groupes délicate de la Coupe du monde – tandis que d’autres prétendants tels que la France et l’Argentine ont subi des défaites choc.

Les Three Lions se sont hissés à la première place du groupe B grâce à deux victoires et un match nul contre l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles, obtenant leur plus haut total de points en phase de groupes lors d’une Coupe du monde depuis 2006.

Pendant ce temps, d’autres prétendants à la Coupe du monde tels que l’Argentine, la France et la Belgique ont subi des défaites choc en phase de groupes et avant le match des huitièmes de finale de l’Angleterre contre le Sénégal dimanche, Rice a salué la concentration dont ont fait preuve ses coéquipiers dans un groupe délicat.

“Je n’ai pas vu la France [loss to Tunisia] hier soir”, a déclaré Rice. “J’ai vu le résultat et il y a eu beaucoup de chocs dans ce tournoi. Vous ne pouvez rien tenir pour acquis. C’est pourquoi nous nous débrouillons si bien et peut-être pourquoi nous n’obtenons pas le crédit que nous méritons.

“Cela aurait pu être des peaux de banane pour nous dans l’un des trois matchs, mais nous avons bien fait dans chacun d’eux. Nous avons vu de grandes nations perdre mais nous ne nous sommes pas mis dans une position où nous nous sommes sentis sous pression. Nous nous sommes toujours sentis maîtres du groupe.

“Lorsque vous commencez à affronter de meilleures équipes, votre niveau augmente. Ce sont les matchs auxquels vous voulez participer et dont vous vous souviendrez pour toujours. Nous serons prêts pour ce type de matchs.”

Image:

Rice est satisfaite de la façon dont l’Angleterre a navigué dans ce groupe tandis que d’autres prétendants à la Coupe du monde ont faibli





L’entraîneur anglais Gareth Southgate a fait bon usage de la profondeur d’attaque des Three Lions, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Phil Foden et Marcus Rashford trouvant tous le chemin des filets en phase de groupes, le quatuor ayant tourné au cours des trois matchs.

Cette profondeur signifie que l’Angleterre a déjà marqué plus de buts dans ce tournoi qu’à chaque édition précédente de la Coupe du monde – à l’exception de son dernier triomphe en 1966 et de la Coupe du monde 2018 – où elle a atteint les demi-finales.

“Les autres nations nous regarderont toujours et la qualité que nous avons dans l’équipe, pourquoi ne devrions-nous pas être craints?” demanda Riz. “Si vous regardez nos joueurs attaquants, nous avons des talents incroyables de classe mondiale à tous les niveaux. Et dans toute l’équipe aussi, nous avons des joueurs qui ont remporté les plus grands trophées.

Image:

Rice a salué la qualité de l’attaque de l’Angleterre





“Nous sommes l’une des plus grandes équipes ici, c’est à nous de le prouver sur le terrain. Des équipes comme la France ont remporté une Coupe du monde et l’ont fait régulièrement. Maintenant, nous voulons changer cela.

“A toutes ces grandes nations, on veut montrer qu’on est là. On n’est pas là pour les huitièmes de finale, on veut aller jusqu’au bout.”

‘Rashford peut gagner le Golden Boot’ | “Jude montre des nuances de Lampard”

Une partie de cette attaque est l’attaquant de Manchester United Rashford, qui a marqué deux fois contre le Pays de Galles mardi soir pour porter son total à trois pour le tournoi.

Rashford est à égalité avec Kylian Mbappe et Cody Gakpo en tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde et Rice pense qu’il ne fait aucun doute que le joueur de 25 ans peut répéter l’exploit de Harry Kane d’il y a quatre ans.

Image:

Declan Rice (à gauche) a fait l’éloge du candidat au Golden Boot Marcus Rashford (à droite)





“Dès le premier moment où je suis arrivé dans la configuration anglaise, Marcus est une personne dont j’ai toujours dit qu’elle était l’une des personnes les plus remarquables”, a déclaré Rice. “J’ai été tellement surpris par ça : il est rapide comme l’éclair, sa vitesse, son sens du but et sa technique.

“Je sais qu’il a eu une année difficile l’année dernière, mais personne n’a jamais douté de sa qualité. Maintenant, le voir sur la plus grande scène, cela me rend très heureux, ainsi que l’équipe.

“Le Golden Boot? Il n’y a aucune raison pour qu’il ne le puisse pas. S’il continue à faire ces courses offensives derrière la défense, comme il le fait pour United, il continuera à avoir des occasions.

“Ce serait incroyable pour lui de gagner le Golden Boot et je serais ravi pour lui s’il l’obtenait.”

Rice a également fait l’éloge de Jude Bellingham, son nouveau partenaire de milieu de terrain pour ce tournoi, qui a impressionné lors des trois matches de Coupe du monde jusqu’à présent et a marqué le premier but de l’Angleterre en phase de groupes contre l’Iran.

Image:

Rice a également fait l’éloge du nouveau partenaire du milieu de terrain central Jude Bellingham (milieu)





“Nous allons bien. Nous n’avons même pas joué 10 matchs ensemble au milieu de terrain. C’est difficile quand vous ne jouez pas ensemble au niveau du club”, a déclaré Rice.

“Il se déplace très bien sur le terrain. Je lui ai dit : c’est ta scène. Si tu attaques et que tu rentres dans la surface, je serai là pour toi. [in defence].”

Interrogé sur son but contre l’Iran, Rice a déclaré à propos de Bellingham : “Je pense qu’il a extrêmement bien montré ce côté-là de son jeu. Il y a eu beaucoup de buts cette saison quand il a fait cette course tardive dans la surface et a marqué.

“Il n’a pas vraiment fait ça la saison dernière, mais cette saison, il ajoute vraiment cela à son jeu.

“Lampard était le meilleur pour arriver très tard, il commence vraiment à le montrer maintenant. J’espère qu’il pourra continuer à produire.”