Declan Rice de West Ham se rapproche de Chelsea

La star de West Ham, Declan Rice, pourrait enfin faire un déménagement de longue date à Chelsea. Julian Finney/Getty Images

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: West Ham’s Rice plus proche du déménagement à Chelsea

Chelsea pourrait enfin décrocher la star de West Ham United Déclan Riz l’été prochain après une poursuite de trois ans, selon le Sportif.

2 Connexe

Le rapport suggère que les Blues sont plus proches que jamais de capturer l’un de leurs principaux objectifs car le milieu de terrain a rejeté trois offres de contrat des Hammers et veut le football de la Ligue des champions.

Il est peu probable que West Ham autorise le transfert de l’international anglais en janvier lorsque la fenêtre s’ouvrira, mais ils pourraient être persuadés de le laisser partir à la fin de la saison car le joueur de 23 ans n’a alors plus que 12 mois. courir sur son contrat.

Chelsea n’est que l’un des nombreux clubs désireux d’ajouter les qualités de leadership du milieu de terrain à leur équipe, et ils font face à une vive opposition de la part de Manchester United et de Manchester City.

PAPIER GOSSIP

– La Juventus, le Borussia Dortmund, Arsenal et Newcastle United font partie de ceux qui surveillent l’arrière droit du Real Valladolid Ivan Fresnedaselon le journaliste italien Fabrice Romano. Le Bianconeri en particulier sont à la recherche d’un nouvel arrière latéral, et la star de 18 ans est en tête de liste après une saison exceptionnelle en Liga. Fresneda n’a raté que huit matchs toute la saison, et sa forme a alerté un certain nombre de clubs à travers l’Europe.

– L’Atletico Madrid est en pourparlers avancés pour signer Caglar Soyuncu de Leicester City en janvier, selon Fabrice Romano. Bien qu’un accord ne soit pas encore finalisé, l’international turc de 26 ans tient à confirmer son transfert dès que possible. Soyuncu est disponible en transfert gratuit à la fin de la saison, mais l’Atletico espère devancer les autres clubs qui surveillent également les progrès du défenseur en plongeant en janvier. Aston Villa et l’AS Roma sont également enthousiastes.

– Star brésilienne de 18 ans Matheus Franca est intéressant Newcastle United, Benfica et le FC Porto, selon Ekrem Konour. Le milieu de terrain Franca a connu une saison exceptionnelle à Flamengo et est surveillé par un certain nombre de clubs européens en conséquence, les Magpies menant apparemment la course pour la star émergente. Il a marqué six buts jusqu’à présent en 25 matchs.

– L’Internazionale et la Juventus cherchent à offrir une star à la France Marcus Thuram un contrat de trois ans, selon Ekrem Konour. L’accord existant de Thuram au Borussia Mönchengladbach se termine en juin, et les performances de l’attaquant de 25 ans à la Coupe du monde l’ont vu devenir une cible de choix pour une multitude de clubs européens. Moenchengladbach a tenté de le persuader de rester au-delà de l’été 2023, mais en l’absence d’accord, ils préféreraient recevoir une indemnité pour lui à l’ouverture du mercato, qui pourrait valoir 12 millions d’euros.

– Parallèlement à leur quête de Cristiano RonaldoAl Nassr vise maintenant un swoop audacieux pour le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté en fin de saison. C’est selon Marché du pied qui pensent que le club saoudien cherche à attirer certaines des plus grandes stars du monde en 2023. Al Nassr a donné la priorité à la signature de Ronaldo après sa libération de Manchester United, et ils espèrent maintenant battre Barcelone pour la capture de 31 ans -le vieux Kanté. Kante est libre de parler à d’autres clubs en janvier.