Declan Rice: Chelsea mène désormais Man City et Man Utd dans la course pour le milieu de terrain de West Ham – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux du Boxing Day…

LE SOLEIL

Chelsea mène Manchester United et Manchester City dans la course pour signer leur ancien espoir de l’académie et maintenant la star de West Ham et de l’Angleterre Declan Rice.

Les prochains employeurs potentiels de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, tiennent également à l’agent libre imminent de Chelsea, N’Golo Kante.

Philippe Coutinho pourrait quitter Aston Villa le mois prochain, un an seulement après son retour en Premier League.

Kevin De Bruyne soutient son coéquipier de Manchester City, Erling Haaland, pour devenir le meilleur buteur de tous les temps.

Nigel Benn est certain que son fils Conor gagnera son combat contre le dopage et a critiqué ce qu’il décrit comme une “chasse aux sorcières” contre lui.

Peter Crouch a décroché un contrat documentaire lucratif avec les géants du streaming Prime Video.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Jurgen Klopp a fait l’éloge de la star anglaise “absolument exceptionnelle” Jude Bellingham, mais le patron de Liverpool devra probablement faire face à un obstacle financier majeur pour pouvoir sécuriser le milieu de terrain du Borussia Dortmund cet été.

Image:

Sera-ce Man City contre Liverpool dans la course pour signer Jude Bellingham?





DAILY MIRROR

L’attaquant du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk, reste concentré sur un transfert vers Arsenal, leader de la Premier League, alors que les discussions sur son avenir continuent de tourbillonner.

Graham Potter dit que les discussions avec la hiérarchie de Chelsea l’ont laissé confiant qu’ils le soutiennent malgré une forme difficile avant la pause de la Coupe du monde.

COURRIER QUOTIDIEN

Mikel Arteta soutient Eddie Nketiah pour combler le vide laissé par la blessure de Gabriel Jesus, le patron d’Arsenal affirmant qu’il a “plus confiance en lui chaque jour”.

Philippe Coutinho sera de retour dans l’équipe d’Aston Villa pour leur affrontement le lendemain de Noël avec l’ancien club de Liverpool alors qu’il cherche à relancer sa carrière à Villa Park.

Anthony Joshua fait face à une année décisive en 2023 après avoir passé deux ans depuis sa dernière victoire, qui est survenue contre Kubrat Pulev en décembre 2020.

LES TEMPS

Les personnalités de premier plan de l’équipe gagnante des finales du Championnat d’Europe d’Angleterre devraient recevoir les honneurs dans la liste du Nouvel An plus tard cette semaine, notamment l’entraîneur-chef Sarina Wiegman, la capitaine Leah Williamson et la joueuse du tournoi Beth Mead.

L’INDÉPENDANT

Marco Silva dit que le succès de Fulham et Crystal Palace avec des joueurs qui traversent le championnat montre que le deuxième niveau anglais peut fournir des ajouts de qualité en Premier League.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

John Lundstram dit que les Rangers ont banni les discussions sur l’écart de neuf points avec leurs rivaux Celtic alors que le derby Old Firm se profile.

Steve Lomas espère que son compatriote nord-irlandais Steven Davis pourra se remettre de la blessure au genou qui a mis fin à sa saison avec les Rangers.

Le patron du Celtic, Ange Postecoglou, ne risquera pas Josip Juranovic contre Hibs cette semaine après son retour retardé à Lennoxtown après la Coupe du monde.