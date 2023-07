Declan Rice autorisé à subir un examen médical et à convenir de conditions personnelles avec Arsenal

Declan Rice a été autorisé à subir un examen médical et à finaliser ses conditions personnelles avec Arsenal.

West Ham United et Arsenal sont maintenant parvenus à un accord complet avant le déménagement estival du milieu de terrain anglais à Londres.

L’athlétisme a rapporté mercredi dernier que les clubs s’étaient mis d’accord sur des frais de transfert d’une valeur de 105 millions de livres sterling et négociaient les conditions de paiement.

Un accord a maintenant été conclu et Rice subira un examen médical avant de terminer ce qui serait un record de Premier League pour un joueur britannique.

Manchester City s’est retiré de la course pour signer Rice suite à l’offre améliorée d’Arsenal de 100 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires en modules complémentaires.

City avait initialement égalé la proposition d’Arsenal de 90 millions de livres sterling, offrant une somme accrue à l’avance, uniquement pour que les deux offres soient rejetées.

Mais Arsenal est revenu mardi soir dernier avec une offre améliorée pour tenter de sécuriser le meilleur objectif estival du manager Mikel Arteta.

Rice avait encore un an sur son contrat avec West Ham, mais le président David Sullivan a déclaré après le triomphe du club en Europa Conference League qu’il s’attendait à ce que l’international anglais ait disputé son dernier match pour le club, ajoutant qu’il « voulait y aller ».

Rice a fait 245 apparitions pour West Ham depuis ses débuts en 2017.

Pourquoi le transfert de Rice est vital pour Arsenal

Analyse par Art de Roche

Les hauteurs qu’Arsenal est prêt à atteindre en ce qui concerne les frais pour Rice peuvent en dérouter certains mais, du point de vue du club, faire atterrir le capitaine de West Ham dans cette fenêtre est essentiel.

Pourquoi? Un certain nombre de facteurs sont apparus clairement dans l’évolution de leur stratégie de recrutement au cours des deux derniers étés. Passer du « Project Youth 2.0 » au début de la saison 2021-22 à la signature de joueurs expérimentés dans la vingtaine à la même époque l’année dernière a été la clé pour qu’Arsenal élève son niveau.

Rice sert de continuation à la stratégie de l’été dernier en tant que joueur de 24 ans qui a commencé les 12 matchs de l’Angleterre lors des deux derniers tournois majeurs, a commencé 93% (190) de ses 204 matches de championnat pour West Ham et les a conduits à remporté la finale de l’Europa Conference League le mois dernier.

Parallèlement à tout cela, il est un autre joueur dont les attributs se prêtent à plus d’un rôle, bien que la signature imminente de Kai Havertz de Chelsea – qui remplira probablement le rôle de n ° 8 du côté gauche pour Arteta – verrait Rice s’insérer comme un non 6.

Analyse par Mark Carey

Rice ne se lance pas dans des défis au premier signe de danger. Au lieu de cela, il patrouille au milieu de terrain, maintient une bonne discipline de position, puis s’engage dans ses actions défensives aux moments opportuns.

Cela se reflète dans les chiffres, où le chiffre de Rice de 4,2 « vrais » tacles – indiquant les tacles plus les défis perdus plus les fautes commises – pour 1 000 touches d’adversaires le place à seulement 62e parmi un groupe de 69 milieux de terrain défensifs et centraux avec plus de 900 Premier ministre. Minutes de championnat jouées la saison dernière.

Surtout, dans les occasions où Rice met un pied, sa technique garantit qu’il sera souvent celui qui sortira vainqueur.

Personne dans ce même groupe de 69 joueurs n’a un meilleur taux de réussite au tacle «vrai» que ses 70%.

(Photo : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)