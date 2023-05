Declan Rice: Arsenal s’apprête à faire une offre pour le capitaine de West Ham avec Mason Mount, Ilkay Gundogan et Moises Caicedo sur la liste restreinte | Nouvelles du football

Arsenal devrait faire une offre pour le capitaine de West Ham, Declan Rice, à la fin de la saison.

Les discussions internes à Arsenal se poursuivent sur la possibilité de signer le milieu de terrain anglais, qui intéressait les Gunners en janvier.

Le manager de West Ham, David Moyes, a indiqué qu’il y avait une chance que Rice puisse partir – à condition que le prix soit correct.

S’exprimant sur Back Pages Tonight, David Ornstein de The Athletic affirme que la dépense potentielle de 200 millions de livres sterling d’Arsenal cet été n’est pas une réaction à la perte du titre mais en raison d’une augmentation des revenus due au football de la Ligue des champions.



Sky Sports Nouvelles a rapporté que Rice avait un « gentleman’s agreement » selon lequel il pouvait déménager en été – à condition que West Ham reçoive une offre d’une valeur de 120 millions de livres sterling, que ce soit en frais de transfert ou en frais de transfert plus les joueurs.

Rice a encore un an sur son contrat à West Ham – avec une option d’un an supplémentaire.

Qui d’autre est sur la liste restreinte du milieu de terrain d’Arsenal?

Arsenal surveille également la situation de Moises Caicedo à Brighton. Arsenal a vu deux offres rejetées en janvier – la dernière valait 70 millions de livres sterling.

Caicedo a depuis signé un nouveau contrat à Brighton – mais le manager Roberto De Zerbi a admis à Sky Sports plus tôt ce mois-ci que le joueur pourrait partir cet été.

L’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré que la victoire 3-0 de l’équipe contre Arsenal aux Emirats était une bataille difficile qu’ils



Caicedo serait « en tête de liste » d’au moins trois autres clubs de Premier League.

Arsenal va à la fois pour Rice et Caicedo dans la fenêtre d’été n’a pas été exclu – mais la perspective de faire venir les deux joueurs dépendrait probablement de l’argent généré par d’éventuelles ventes.

Arsenal surveille également un certain nombre d’autres milieux de terrain, Granit Xhaka devant partir cet été.

Mason Mount de Chelsea et le capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan, sont devenus des cibles potentielles.

Image:

Mason Mount et Ilkay Gundogan sont également sur la liste restreinte d’Arsenal





Le contrat de Mount à Chelsea prend fin l’été prochain. Le milieu de terrain anglais a raté les dernières semaines de la saison de Chelsea en raison d’une blessure.

Gundogan est en fin de contrat cet été – le mois dernier, il a déclaré que des pourparlers avec City étaient en cours. Le patron de la ville, Pep Guardiola, a clairement indiqué qu’il souhaitait que Gundogan reste.

Arteta a travaillé en étroite collaboration avec Gundogan lorsqu’il était assistant de Guardiola à City.

Redknapp : City doit garder Gundogan | Keane : Il est de classe mondiale

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Redknapp dit que Gundogan est un joueur incontournable pour City, le milieu de terrain ayant marqué quatre fois lors de ses deux derniers départs en Premier League pour les champions de Premier League.

« Je le garderais certainement. C’est un joueur de gros calibre. Vous pouvez voir qu’il a une influence dans ce vestiaire », a déclaré Redknapp.

« Si j’ai déjà vu un joueur dans ma vie qui est destiné à devenir un grand manager, c’est bien lui. C’est le manager sur le terrain de City.

« Il a tellement de classe à son sujet. Pourquoi voudriez-vous qu’il parte? C’est toujours un joueur si important.

İlkay Gundogan a marqué un but magnifique pour donner à Manchester City la tête de son match contre Everton. Regardez la finition sensationnelle sous tous les angles.



« Barcelone le convoite. Tout le monde le voudrait, mais je pense juste qu’il est parfait à City. La fin de la saison, c’est quand il semble venir et se présenter encore plus. »

Pendant ce temps, Roy Keane a ajouté: « Le seul problème concerne probablement la durée du contrat. City n’est pas connu pour offrir des contrats de deux ou trois ans. Il a 32 ans maintenant, donc cela pourrait être le problème.

« De toute évidence, il aura beaucoup d’options car c’est un joueur de classe mondiale. »

Xhaka manquera-t-il à Arsenal ?

Image:

Granit Xhaka devrait quitter Arsenal cet été





Sky Sports Sam Blitz :

Au cours de ses sept années à Arsenal, Xhaka a fait sa juste part en divisant la base de fans d’Arsenal. Beaucoup sont surpris qu’il ait survécu aussi longtemps.

Certains le voyaient comme faisant partie du problème alors qu’Arsenal glissait vers le milieu de la table, d’autres le voyaient comme incompris et bouc émissaire.

Mais si Xhaka choisit de se séparer du club cet été, son départ interviendra au moment où il sera enfin universellement apprécié à l’Emirates Stadium.

Xhaka a failli quitter le club en 2020, des mois après avoir été démis de ses fonctions de capitaine après une brouille publique avec les fans, mais Mikel Arteta lui a dit de lui donner du temps. Ce temps a été justifié car le manager d’Arsenal lui a trouvé un rôle approprié dans l’équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Granit Xhaka donne sa réaction à sa performance impressionnante contre Chelsea en Premier League.



Le joueur de 30 ans a été un joueur offensif important et sous-estimé, et qui n’est pas accablé par les attentes portées par Martin Odegaard et Bukayo Saka. Sa place dans l’équipe est similaire : il ne porte pas le brassard mais beaucoup au club prétendent qu’il est skipper en tout sauf en nom.

Pourtant, si les rumeurs sont vraies d’un double intérêt pour Declan Rice et Moises Caicedo – un double mouvement qui coûterait probablement au club au nord de 150 millions de livres sterling – alors quelque chose doit donner, et les 15 millions de livres sterling que Xhaka commanderait pourraient être utiles.

Peut-être qu’Arteta cherche également à rafraîchir son groupe de direction. Des gens comme Rob Holding et Kieran Tierney – deux des capitaines du club – devraient également partir cet été.

Étant donné que deux effondrements de fin de saison se sont produits d’affilée – bien que dans des contextes différents – une nouvelle direction de vestiaire pourrait être dans l’esprit du manager d’Arsenal.