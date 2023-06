Declan Rice: Arsenal fait une troisième offre de 105 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de West Ham | Nouvelles du centre de transfert

Arsenal a fait une troisième offre pour Declan Rice de West Ham d’une valeur de 105 millions de livres sterling, ce qui, s’il était accepté, ferait de lui le joueur britannique le plus cher de tous les temps.

L’accord se décompose en des frais initiaux de 100 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling en modules complémentaires liés aux performances.

L’offre pulvérise le record de transfert d’Arsenal – les 72 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Lille pour Nicolas Pepe en 2019.

Rice a été la cible principale d’Arsenal cet été et la destination préférée du joueur est les Gunners.

Sky Sports Nouvelles a rapporté lundi soir que les champions de Premier League, Manchester City, avaient offert 80 millions de livres sterling à l’avance, plus 10 millions de livres supplémentaires pour le milieu de terrain anglais, mais l’offre est inférieure à la valorisation de West Ham.

Les offres de Rice rejetées jusqu’à présent… Première offre d’Arsenal – 15 juin : 80 millions de livres sterling plus les modules complémentaires

Deuxième offre d’Arsenal – 20 juin : 90 millions de livres (75 millions de livres plus 15 millions de livres supplémentaires)

Première offre de Man City – 26 juin : 90 millions de livres sterling (80 millions de livres sterling plus 10 millions de livres sterling de modules complémentaires)

Arsenal avait une offre record de 90 millions de livres sterling – comprenant des frais de 75 millions de livres sterling et 15 millions de livres supplémentaires de modules complémentaires – refusée par leurs rivaux londoniens plus tôt ce mois-ci après leur offre d’ouverture, estimée à 80 millions de livres sterling plus les modules complémentaires a également été rejeté. .

La valorisation de Rice par West Ham reste à 120 millions de livres sterling, mais il est entendu que le club accepterait 100 millions de livres sterling plus un joueur.

Rice quittera West Ham à la fin de la saison après avoir été capitaine du club pour son premier trophée européen en 58 ans.

Le président de Hammers, David Sullivan, a déclaré qu’un gentleman’s agreement signifie que Rice peut partir malgré un an restant sur son contrat, avec la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Rice a rejoint l’académie de West Ham depuis Chelsea à l’adolescence et a été omniprésent depuis sa saison décisive en 2017-18. Il a repris le capitanat après la retraite de Mark Noble l’année dernière.

Le joueur de 24 ans a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière alors que West Ham a terminé 14e de la Premier League, avant de remporter l’Europa Conference League à Prague.

Rice a joué plus de 200 matchs pour West Ham et a également remporté 41 sélections pour l’Angleterre depuis ses débuts internationaux en 2019.

