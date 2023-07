Declan Rice: Arsenal et West Ham discutent toujours de la structure d’un accord de 105 millions de livres sterling pour le milieu de terrain anglais | Nouvelles du football

Aucun accord n’a encore été conclu pour emmener Declan Rice de West Ham à Arsenal alors que les pourparlers se poursuivent sur la structure de paiement du transfert.

Les frais globaux – d’une valeur de 105 millions de livres sterling – ne sont pas un problème, une source affirmant qu’il a été convenu en principe.

Bien que toutes les parties soient toujours disposées à le faire, il reste encore du travail à faire avant que les clubs ne trouvent une solution.

Rice est désormais libre de discuter de conditions personnelles et de passer son examen médical avec Arsenal.

Le transfert se décompose en frais initiaux de 100 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling en modules complémentaires liés aux performances.

Arsenal a déjà eu deux offres record de club rejetées par les Irons – une offre de 90 millions de livres sterling comprenant des frais de 75 millions de livres sterling et 15 millions de livres sterling de modules complémentaires et une offre d’ouverture estimée à 80 millions de livres sterling plus des modules complémentaires.

L’offre pulvérise le record de transfert d’Arsenal – les 72 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Lille pour Nicolas Pepe en 2019.

Rice a passé toute sa carrière professionnelle avec West Ham et a mené le club au titre de l’Europa Conference League comme son dernier acte.

Mikel Arteta, qui s’est principalement appuyé sur Thomas Partey, Granit Xhaka et Martin Odegaard comme milieux de terrain la saison dernière, a tenu à se renforcer dans ce domaine du terrain. Il semble avoir atteint son objectif n ° 1.

Le mouvement record potentiel de Rice en chiffres

Départ à l’amiable des Hammers de Rice

Le président de Hammers, David Sullivan, a déclaré qu’un gentleman’s agreement signifiait que Rice pouvait partir malgré un an restant sur son contrat, avec la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Rice a rejoint l’académie de West Ham depuis Chelsea à l’adolescence et a été omniprésent depuis sa saison décisive en 2017-18. Il a repris le capitanat après la retraite de Mark Noble l’année dernière.

Le joueur de 24 ans a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière alors que West Ham a terminé 14e de la Premier League, avant de remporter l’Europa Conference League à Prague.

Rice a joué plus de 200 matchs pour West Ham et a remporté 41 sélections pour l’Angleterre depuis ses débuts internationaux en 2019.

Neville : Je dépenserais 50 à 60 millions de livres sterling pour Rice

Intervenant en mars, Sports du ciel Le spécialiste Gary Neville a déclaré que Rice ne valait qu’environ 50 à 60 millions de livres sterling – environ la moitié du chiffre actuel discuté par West Ham et Arsenal.

« J’adore Declan Rice », a déclaré Neville. « De toute évidence, Declan connaît la position, mais quand je regarde les milieux de terrain de classe mondiale et les joueurs de ce type, parce qu’il ne marque pas ou ne passe pas assez de buts, vous le mettez dans cette catégorie de plus d’un destructeur.

« [Then]vous devez alors être quelqu’un qui, je pense, est très compétent sur le ballon et le jeu de liaison, et qui a cette connaissance des subtilités de la réception du ballon depuis les quatre arrières.

« Je pense personnellement, en ce moment, que Declan doit aller travailler dans une configuration différente, il doit avancer dans sa carrière, il doit aller jouer dans un autre club.

« Je pense qu’il y a beaucoup de croissance et que Declan a beaucoup à faire pour atteindre les niveaux de Casemiro, Rodri et des joueurs au sommet du jeu à ces postes.

« Mais, pour moi, je ne dépenserais pas 110 ou 120 millions de livres sterling … Je dépenserais 50 à 60 millions de livres sterling pour Declan Rice, mais je ne dépenserais pas les chiffres rapportés. »

