Declan Rice: Arsenal devrait offrir 90 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de West Ham et de l’Angleterre | Nouvelles du centre de transfert

Arsenal devrait faire une offre officielle d’une valeur de 90 millions de livres sterling pour le capitaine de West Ham United, Declan Rice.

Rice, qui a remplacé Mark Noble en tant que skipper des Hammers avant le début de cette saison, a passé toute sa carrière professionnelle avec l’équipe de l’est de Londres.

Les Gunners ont fait des offres pour Moises Caicedo de Brighton lors de la fenêtre de transfert de janvier et ont finalement signé Jorginho de son rival londonien Chelsea.

Mais Mikel Arteta, qui s’est principalement appuyé sur Thomas Partey, Granit Xhaka et Martin Odegaard comme milieux de terrain la saison dernière, reste désireux de se renforcer dans ce domaine du terrain.

Plus à venir….

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.