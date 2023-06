Declan Rice est l’un des joueurs les plus recherchés de la Premier League, et la star de West Ham peut encore s’améliorer.

Le milieu de terrain anglais a été un serviteur phénoménal pour les Hammers et semble avoir signé sa carrière au stade de Londres en les aidant à remporter leur premier trophée en 43 ans dans la Ligue de conférence Europa.

5 On comprend que West Ham veut au moins 100 millions de livres sterling pour Rice Crédit : Getty

Le départ de Rice brisera le cœur de tous ceux qui sont liés à West Ham, mais le président David Sullivan admet sans rancune qu’il tiendra une promesse faite au joueur et lui permettra de partir cet été.

L’entraîneur des Hammers, Kevin Nolan, a déclaré à talkSPORT: « Monsieur le président l’a dit, Dec a tout donné à ce club et il a été phénoménal et notre meilleur joueur au cours des trois dernières saisons à un mile du pays. Il a été le meilleur joueur des compétitions européennes à un mile .

« Tout le monde au club sait en quelque sorte que ça touche à sa fin. Est-ce que je veux que ça se termine? Pas une chance dans un million d’années.

« Connaissant le gamin, connaissant sa famille et tout le monde autour de lui, mais je sais qu’il est assis là à penser qu’il aime West Ham et ce qu’il a donné et ce qu’ils lui ont donné, mais la main sur le cœur, il doit aller jouer dans la semaine de la Ligue des champions en , semaine dehors.

« Je ne veux pas le perdre, je ne voudrais jamais le perdre. La façon dont il conduit les choses tous les jours à l’entraînement…

« Je ne dirai jamais cela à la légère, il est la chose la plus proche que j’ai vue de Steven Gerrard sur un terrain de football. En termes de tous ses attributs clés et je pense qu’il reste encore beaucoup à démêler.

« Je ne dis pas qu’il est Steven Gerrard, mais la façon dont il peut simplement passer devant les joueurs – une minute, il est là, la minute suivante, il est parti. La façon dont il peut jouer un rôle défensif puis passer à un rôle offensif, nous avons ‘ Je n’ai pas encore vu cette partie de lui. »

Rice a fait sien le rôle de milieu de terrain défensif à la fois pour le club et le pays, mais un déménagement dans un club plus grand, avec Arsenal la destination la plus probable, pourrait le voir ajouter de nouvelles couches à son jeu.

Danny Murphy de talkSPORT a déclaré: « Je pense qu’il pourrait être un très bon numéro 8. Je sais qu’Arsenal est pour lui mais je suis étonné que Manchester City ne soit pas pour lui.

5 Rice peut également faire un travail en défense, mais un transfert dans un grand club pourrait le voir contribuer dans un sens offensif. Crédit : Getty

« S’ils perdent Ilkay Gundogan et Bernardo Silva, ce sont des joueurs différents, mais si vous jouez contre Rodri et que vous ajoutez Declan Rice et De Bruyne Declan, vous obtiendrez des buts à deux chiffres.

« Il peut marquer mais il est dans une équipe de West Ham où vous devez faire plus de défense que d’attaque. »

Lorsqu’on lui a demandé si Rice pouvait être un milieu de terrain exceptionnel, Nolan a déclaré: « Je pense certainement qu’il peut jouer là-bas et je pense qu’il a la qualité pour le faire.

« Ayant joué en Premier League où je pense que nous avions les meilleurs milieux de terrain que la Premier League ait jamais vus et je pense qu’il s’intégrerait bien à cette époque et ce n’est pas un manque de respect pour cette époque. »

5 Il semble qu’Arsenal remportera la course pour Rice Crédit : Getty

5 Mais Murphy pense que Rice s’intégrerait très bien aux triples vainqueurs de Man City aussi Crédit : Getty

Nolan a ajouté: « Il sait ce qu’il a à faire et quand vous lui parlez, vous voyez qu’il a un grand esprit de football. Il veut faire plus, il veut être plus sur le ballon et je sens qu’il va dans un club de haut niveau. pour pouvoir avoir cela. C’est à ce moment-là que vous verrez tous ces attributs clés sortir. «

Mais il y a un domaine que Nolan et Murphy pensent que Rice pourrait montrer davantage une fois qu’il aura terminé son déménagement.

Murphy a déclaré: « Il est brillant physiquement. Sur le terrain, il peut égaler n’importe qui.

« Mais je le regarde parfois et il est un peu gentil avec tout le monde. Il y a ce truc dans le football où tout le monde est gentil les uns avec les autres.

« Des gens comme Stevie, comme Lampard, Roy Keane, ils étaient impitoyables. Rice doit être un peu plus méchante, un peu plus, ‘tu n’es pas mon pote. Tu pourrais être après, mais pas aujourd’hui. Et je vais secouer quelques personnes, les contrarier ».

« C’est là que vous passez au niveau suivant. »

5 Rice est un gentil garçon mais Murphy et Nolan veulent voir un peu plus d’aiguille dans son jeu Crédit : GETTY

Nolan a répondu: « Il l’a définitivement compris, la façon dont il secoue quelques-uns des gars à l’entraînement … d’autres ne l’ont pas vu autant que moi, mais il l’a compris. Mais je suis d’accord avec Danny qu’il doit le montrer un peu plus.

« C’est un gentil garçon et il vient d’une belle famille. C’est pourquoi je pense qu’il va avec les grâces de tout le monde, nous voulons voir ce garçon s’épanouir, recommencer et recommencer.

« Il a tout donné à West Ham et il n’est pas allé frapper à la porte en disant: » Je veux sortir « , il n’a pas jeté ses jouets hors du landau, il a été 8,9, 10/10 pour nous depuis que j’ai franchi la porte. »