Declan Rice à Arsenal: pourquoi il a préféré les Gunners à Man City et comment il a usurpé Moises Caicedo comme cible principale | Nouvelles du football

Arsenal a conclu un accord de 105 millions de livres sterling pour signer Declan Rice de West Ham dans un geste qui a brisé son record de transfert, mais comment cela s’est-il produit et qu’est-ce que cela signifie pour le club ?

Rice, qui était également une cible pour Manchester City et Manchester United, a signé un contrat de cinq ans, avec une option de 12 mois supplémentaires, à l’Emirates Stadium.

Ici, Sky Sports Nouvelles journaliste Dharmesh Sheth explique l’intérêt de longue date d’Arsenal pour Rice, le rôle de Mikel Arteta pour le convaincre de rejoindre, et pourquoi l’accord laisse entrevoir un avenir radieux pour le club…

Pourquoi Caicedo a été ciblé en premier

Image:

Arsenal a fait une offre pour Moises Caicedo en janvier avant de se concentrer sur Rice





« L’intérêt d’Arsenal pour Rice ne s’est pas seulement manifesté cet été », déclare Sheth. « Cela a commencé en janvier, peut-être même plus tôt.

« Mikel Arteta est un grand fan de lui depuis longtemps.

« Arsenal a fait connaître son intérêt en janvier, mais il était impossible de conclure un accord, simplement parce qu’à l’époque, West Ham était dans une bataille de relégation et toujours en Europa Conference League.

« Arsenal a alors tourné son attention vers Moises Caicedo, car ils étaient vraiment désespérés de faire venir un milieu de terrain.

« Ils l’ont en fait poursuivi plus fortement en janvier qu’ils ne l’ont fait avec Rice, comme nous l’avons vu lorsqu’ils ont lancé quelques offres.

« La dernière de ces offres valait environ 70 millions de livres sterling, mais Brighton a déclaré qu’il n’était pas à vendre, alors Arsenal a alors décidé de suspendre une grosse signature et de se concentrer sur la fenêtre d’été. »

Comment le riz est devenu la priorité

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Wright et Ron Walker de Sky Sports examinent de plus près pourquoi Declan Rice est devenu Mikel Arteta et la cible n ° 1 d’Arsenal



« L’une des positions prioritaires d’Arsenal pour l’été allait toujours être le milieu de terrain », ajoute Sheth.

« Nous avons découvert assez rapidement que, même s’ils étaient intéressés à la fois par Rice et Caicedo en janvier, l’intérêt pour Rice était plus fort, car c’est lui qui est devenu la cible principale de cette fenêtre de transfert.

« C’était intéressant de voir ce qui s’est passé du côté de West Ham.

« Rice n’avait plus qu’un an sur son contrat (bien qu’avec l’option d’une année supplémentaire), mais juste après la finale de la Ligue de conférence Europa, David Sullivan a déclaré qu’il avait joué son dernier match pour eux.

« Vous vous êtes alors demandé si cela aurait un impact sur le prix parce que si un club dit, ‘ça y est, il ne va plus jouer pour le club’, alors un club acheteur potentiel peut penser, ‘eh bien, il va partir, donc nous pouvons négocier les frais ici ».

« Je pense que West Ham misait sur l’intérêt d’autres clubs, pour créer cette guerre d’enchères pour essayer d’augmenter le prix. C’est ce qui s’est passé avec l’arrivée de Manchester City.

« West Ham a toujours dit qu’ils voulaient un minimum de 100 millions de livres sterling et leur tactique, même si vous en doutiez au début, a clairement fonctionné.

« Arsenal a accepté de payer un total de 105 millions de livres sterling pour Rice, donc West Ham a réalisé son souhait. »

Pourquoi Rice a préféré Arsenal à Man City

Image:

Man City s’est retiré de la course après avoir vu une offre de 90 millions de livres sterling rejetée





« Je suis sûr qu’Arteta a joué un rôle énorme pour convaincre Rice de déménager à l’Emirates Stadium », déclare Sheth.

« C’est très difficile et délicat quand il s’agit de négociations de transfert car il y a toujours cette question de savoir quand commence l’intérêt.

« Est-ce que cela passe directement par le club? Parce que, à notre connaissance, ces choses sont censées être d’abord de club à club, puis le joueur se voit vendre le projet.

« Mais, dès le départ, il est apparu que la préférence de Rice était d’aller à Arsenal et cela a été mis en évidence lorsque Manchester City est arrivé.

« Tout le monde supposait que lorsque City est venu à la table, il n’y avait qu’une seule décision à prendre, mais je pense que Rice avait déjà à cœur d’aller à Arsenal.

« Je pense qu’il y a d’autres facteurs en jeu ici aussi. Bien sûr, c’est le projet. Bien sûr, c’est le manager.

« Mais, d’un point de vue humain également, nous ne savons pas exactement ce que Rice ressentait à l’idée de rester à Londres. Il a une jeune famille, donc je suis sûr que cela aura joué un certain rôle.

« Mais c’est surtout le projet football qui l’a tenté à Arsenal.

« Il aura vu ce qu’Arsenal a fait la saison dernière, et, dans les conversations qu’il a eues avec des gens du club, je suis sûr qu’ils le lui auront vendu comme, ‘tu vas être le gars principal de cette équipe’ .

« Est-ce que Manchester City aurait pu lui garantir cela dans son équipe, étant donné qu’ils ont déjà Rodri à son poste ?

« Arsenal a effacé son record de transfert pour le faire. C’est le plus gros transfert entre deux clubs britanniques. C’est le prix de transfert le plus élevé et il est loin d’un record britannique d’environ un million et demi.

« Donc, ils n’achètent pas Rice pour l’essayer dans différentes positions et voir ce qui se passe.

« Ils construisent une équipe autour de lui. »

Ce que l’arrivée de Rice signifie pour Arsenal

Image:

Mikel Arteta est un admirateur de longue date de Rice





« Arsenal réalise ces gros contrats rapidement et efficacement, avec Kai Havertz et Jurrien Timber déjà signés », poursuit Sheth.

« Il est intéressant de noter que si vous regardez la saison dernière, ils ont également fait toutes leurs affaires très tôt – et nous parlons de joueurs du calibre d’Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus.

« Je pense que cela aura eu un impact sur les joueurs qui envisagent potentiellement d’aller à Arsenal ou non, qu’ils attirent ce genre de joueurs.

« Gardez à l’esprit qu’ils ont fait venir Zinchenko et Jesus d’une équipe qui avait remporté la Premier League et était assurée de jouer en Ligue des champions dans un club qui n’avait pas la Ligue des champions après avoir terminé cinquième.

« Malgré cela, le projet leur est vendu par Arteta et Edu.

« Cela montre également la stabilité d’Arsenal en ce moment. Le conseil d’administration, Edu et Arteta semblent tous être sur la même longueur d’onde sur les objectifs et Arteta est soutenu à chaque fois.

« Chaque fois que vous parlez à Arteta lors de conférences de presse, il dit toujours qu’il n’a pas rencontré de joueur qui refuserait Arsenal.

« Cela pourrait être faux, bien sûr. Nous n’entendrons peut-être pas parler de tous les joueurs. Mais dans le cas de Rice, a-t-il pensé, ‘s’ils attirent des joueurs comme Jesus et Zinchenko, alors ils doivent être sur quelque chose’.

« Maintenant, quand Rice entrera, d’autres joueurs commenceront à penser, ‘Eh bien, Declan Rice est là maintenant. Il a décidé que c’était le projet pour lui’.

« On dirait que ce projet d’Arsenal ne va que dans un sens et que ce chemin est en hausse. »

