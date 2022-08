Décisions scolaires – Section locale de Shaw

Alors que l’école et les familles décident comment gérer l’école pour cet automne, rappelez-vous qu’en vertu de la plupart des ententes parentales, cette décision doit être prise conjointement. Afin de s’y retrouver et d’éviter la nécessité d’aller en justice, voici quelques conseils.

Décrivez les avantages et les inconvénients de chaque décision sur papier pour chaque enfant. Ce qui convient à un enfant peut ne pas convenir à un autre.

Appelez votre ancien partenaire pour entamer une conversation sur les choix. Il s’agit probablement d’une conversation qui devrait être gérée par la voix plutôt que par SMS ou par e-mail, car il y a tellement de facteurs à prendre en compte.

Chaque parent doit rechercher indépendamment les alternatives en place pour le début de l’année scolaire : consulter le site Web du district scolaire, rechercher des articles de presse, appeler l’école. Ne présumez pas que l’autre parent a toutes les informations. L’un de vous peut apprendre un détail important que l’autre parent a manqué.

Discutez avec les conseillers de vos enfants, le médecin et les parents d’amis pour obtenir un aperçu et des informations.

Discutez avec vos enfants pour obtenir leurs pensées et leurs sentiments, mais ne leur demandez pas expressément ce qu’ils veulent faire ou ne suggérez pas qu’ils ont le pouvoir de prendre une décision. Cela impose trop de stress aux enfants déjà assiégés. Parlez d’autres moyens de dialoguer avec vos amis. Idéalement, les deux parents parleraient avec les enfants pour présenter une approche unifiée. Expliquez clairement qu’il n’y a pas de « côtés » dans cette décision et que les deux parents feront ce qu’il y a de mieux pour les enfants. Assurez-vous que les enfants se sentent aimés, respectés et en sécurité sans renoncer au contrôle. C’est une décision qui doit être prise par les adultes en tenant compte des enfants.

Si votre ancien partenaire ne communique pas avec vous pour parvenir conjointement à cette décision, appelez un avocat pour discuter de la prochaine étape.

