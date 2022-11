“Décisions difficiles”: la Grande-Bretagne annonce une hausse des impôts et des réductions de dépenses

Londres

Le Royaume-Uni est déjà entré en récession et lutte contre une inflation élevée depuis des décennies, érodant le niveau de vie de millions de personnes à travers le pays. Désormais, les Britanniques doivent également supporter des impôts plus élevés et réductions des services publics alors que le gouvernement tente de rétablir ses finances sur des bases plus solides, ce qui souligne le chemin difficile à parcourir.

Jeudi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le ministre des Finances Jeremy Hunt ont présenté leur très attendu budget plan visant à économiser 55 milliards de livres sterling (65 milliards de dollars).

“La crédibilité ne peut pas être tenue pour acquise”, a déclaré Hunt dans un discours devant le Parlement, promouvant un “engagement solide comme le roc” pour consolider les finances publiques, ce qui, a-t-il reconnu, nécessitait des “décisions difficiles”.

Cette décision marque un revirement majeur pour le Royaume-Uni. Il y a moins de deux mois, le prédécesseur de Hunt et ancien Premier ministre Liz Truss a déclaré que le gouvernement réduirait les impôts et augmenterait les emprunts dans le but de générer de la croissance. Mais les investisseurs se sont révoltés contre cette approche peu orthodoxe et Truss a démissionné après seulement 45 jours au pouvoir.

Le nouveau plan de Hunt souligne à quel point un environnement économique en évolution rapide oblige les gouvernements à s’adapter, ainsi que la nécessité pour les dirigeants politiques et les banques centrales de travailler de concert à un moment délicat.

Pendant des années, les taux d’intérêt étaient au plus bas et les emprunts étaient très bon marché. Mais alors que les banques centrales augmentent agressivement les coûts d’emprunt dans le but de faire baisser l’inflation, ce n’est plus le cas – faire pression sur des pays comme la Grande-Bretagne pour qu’ils montrent qu’ils peuvent gérer leurs dettes, alors même qu’une dure récession se profile.

Yael Selfin, économiste en chef chez KPMG UK, a déclaré que d’autres pays fortement endettés pourraient être contraints de faire des choix tout aussi indésirables.

“C’est définitivement un signal d’alarme pour les autres gouvernements”, a déclaré Selfin.

Le Royaume-Uni est dans une récession qui durera un peu plus d’un an, a déclaré le gendarme du budget du pays dans une nouvelle prévision publiée jeudi. L’Office for Budget Responsibility prévoit que l’économie britannique se contractera d’un peu plus de 2 % et ne retrouvera pas sa taille d’avant la pandémie avant la fin de 2024.

Pendant la récession, l’OBR a déclaré que les revenus réels des ménages devraient plonger de plus de 7 %, revenant aux niveaux observés pour la dernière fois en 2013-2014. Plus d’un demi-million de personnes devraient perdre leur emploi.

Malgré cela, Hunt a déclaré que le gouvernement devait trouver un moyen de réduire la dette publique en proportion de l’économie britannique en cinq ans et de maintenir les emprunts du secteur public en dessous de 3% du produit intérieur brut, ou PIB, à ce stade.

Pour aider à atteindre cet objectif, les impôts augmenteront. Alors que “tous les contribuables seront invités à contribuer”, selon le Trésor, un grand changement placera plus de personnes dans la tranche d’imposition des revenus les plus élevés. Le seuil auquel les salariés sont imposés à 45 % a été abaissé de 150 000 £ (177 000 $) à environ 125 000 £ (148 000 $).

Le Royaume-Uni augmente également sa taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières, tout en imposant une nouvelle taxe sur les producteurs d’électricité. Hunt avait précédemment déclaré que le taux d’imposition des sociétés passerait à 25% à partir d’avril.

Selon l’OBR, la pression fiscale au Royaume-Uni est en passe d’atteindre son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les dépenses publiques, quant à elles, seront réduites – même si une grande partie des réductions aura lieu dans deux ans, après les prochaines élections.

“Nous devons prendre des décisions difficiles sur les finances publiques, nous allons donc augmenter les dépenses publiques, mais nous allons les augmenter plus lentement que la croissance de l’économie”, a déclaré Hunt.

Il a également déclaré que si les Britanniques continueraient à recevoir une aide pour leurs factures d’énergie au-delà du printemps prochain, les ménages moyens devraient s’attendre à payer 3 000 £ (3 541 $) par an, contre 2 500 £ (2 951 $).

Cette fois-ci, les investisseurs semblaient être à bord. La livre a chuté de 0,8 % après le discours de Hunt, à 1,18 $. Il a augmenté de près de 5 % depuis la démission de Truss, mais reste inférieur de près de 13 % par rapport au dollar américain cette année. Les rendements des obligations d’État britanniques à 10 ans de référence, qui évoluent à des prix opposés, ont légèrement augmenté à 3,19 %.

Mais il y a un risque que la récession dure plus longtemps que prévu par l’OBR, ou que la reprise soit plus faible. La Banque d’Angleterre a déclaré que le Royaume-Uni pourrait être en récession pendant deux ans. Cela obligerait le gouvernement à recalibrer ses plans une fois de plus, a déclaré Selfin.

“La principale inquiétude est qu’au fur et à mesure que nous progressons, nous pourrions voir un environnement légèrement pire que ce que prévoyait l’OBR, et donc l’amélioration des finances publiques pourrait ne pas être aussi rapide”, a déclaré Selfin, notant que les marchés pourraient redevenir “nerveux”. ” dans ce cas.