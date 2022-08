Décisions d’appel en désaccord sur la salle des jurés sur le thème des confédérés

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Deux hommes noirs qui ont contesté leurs condamnations pénales après que des jurés ont délibéré dans une salle du palais de justice du Tennessee contenant des symboles confédérés ont reçu des décisions opposées de différents juges de la même cour d’appel.

L’un a obtenu un nouveau procès. L’autre a été refusé.

Les décisions contradictoires signifient probablement que l’affaire sera portée en appel devant la Cour suprême de l’État pour régler l’écart.

Les décisions de deux panels de trois juges de la Cour d’appel pénale du Tennessee portent sur des procès tenus au palais de justice du comté de Giles, plaçant les jurés dans une pièce ornée d’objets entretenus par les United Daughters of the Confederacy, notamment un ancien drapeau confédéré et des portraits de Le président confédéré Jefferson Davis et le général confédéré John C. Brown. En juin, une commission d’État a approuvé le projet de déplacer les artefacts dans un musée, a rapporté The Tennessean.

Cette semaine, un panel de juges s’est prononcé à l’unanimité contre un nouveau procès pour Barry Jamal Martin, qui a été jugé en février 2020, a été reconnu coupable de trafic de drogue et condamné à 12 ans de prison. La décision indique qu’aucun des jurés n’a témoigné “même avoir remarqué ou être au courant que les souvenirs se trouvaient dans la pièce”. La décision a également remis en question si une personne moyenne serait capable de reconnaître qui était dans les portraits ou ce que signifiait le drapeau.

“Bien que nous ne tolérions certainement pas la présence de souvenirs dans la salle des jurés, nous concluons que la défenderesse n’a pas réussi à montrer qu’aucune information préjudiciable étrangère spécifique n’a été portée à l’attention du jury ou n’a été portée à l’encontre d’un juré (ou d’un grand juré). ) », a écrit le juge John Campbell Sr. dans la décision.

En décembre dernier, trois autres juges du tribunal ont statué à l’unanimité que Tim Gilbert méritait un nouveau procès pour voies de fait graves, mise en danger imprudente, possession illégale d’une arme par un criminel condamné et résistance à l’arrestation. Son procès avait eu lieu en mars 2020 et il avait été condamné à six ans de prison. La Cour suprême du Tennessee a refusé d’entendre l’appel de l’État dans cette affaire.

“Parce que le comté de Giles ne peut transmettre aucun message au jury, nous concluons que permettre au jury de délibérer dans une salle remplie de souvenirs confédérés a exposé le jury à des informations superflues ou à une influence extérieure inappropriée”, a écrit le juge James Curwood Witt Jr. en décembre.

Dans la décision de cette semaine, cependant, le panel judiciaire a estimé que la décision précédente n’était pas du genre à créer un précédent que les juges devaient suivre.

Le même avocat, Evan P. Baddour, a représenté Martin et Gilbert.

Les deux affaires comprenaient divers autres arguments de leurs avocats contre leurs condamnations. Dans le cas de Gilbert, le panel judiciaire a statué qu’un nouveau procès était également nécessaire parce que le tribunal de première instance avait commis une erreur en autorisant une déclaration de témoin contestée.

Les Filles unies de la Confédération ont été autorisées pour la première fois à apposer leurs initiales, UDC, sur la porte de la pièce en 1909 après avoir aidé à meubler la pièce avec des tables, des chaises et d’autres objets à la suite d’un incendie au palais de justice, le contremaître du grand jury local à l’époque. déjà témoigné devant le tribunal.

Le palais de justice du comté de Giles se trouve à Pulaski, où le Ku Klux Klan a été fondé.

Jonathan Mattise, Associated Press