Décisions concernant la composition des équipes de football Fantasy, semaine 2 de la NFL : à faire et à ne pas faire

Les managers de fantasy football réfléchissent à peu près à tout. Ils ont souvent besoin d’une voix calme et mesurée pour leur rappeler ce qui a du sens.

Respirez profondément. C’est du fantasy football. Prenez des décisions pratiques sur les alignements, les échanges et les plats pour la fête d’avant-match et tout ira bien. Essayez de profiter du voyage. Vous n’imaginez pas les choses que les managers de fantasy réfléchissent trop. Eh bien, vous êtes (probablement) un manager de fantasy. OK, peut-être que vous le feriez.

N’abandonnez pas l’espoir que Mark Andrews soit un producteur fantastique pertinent

Le match de tight end de la semaine 1 entre les Chiefs et les Ravens, dans lequel chaque défense semblait bien déterminée à s’assurer que le tight end vedette adverse ne les batte pas, a été mal jugé. Un Andrews frustré et peut-être physiquement compromis a dû faire face à des doubles marquages ​​constants, et le QB Lamar Jackson a été obligé de chercher ailleurs, ou il s’est mis à courir. En l’absence de tout semblant de receveurs ouverts et d’un temps raisonnable dans la poche pour chercher quelqu’un – la ligne offensive était débordée – Jackson a cherché le TE Isaiah Likely, un grand gaillard avec les compétences d’un receveur. Il était ouvert, Jackson l’a trouvé et les Ravens ont presque gagné le match avec cette combinaison.