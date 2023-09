Décision sur les taux de la Fed en septembre 2023 : laisse les taux inchangés

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt stables dans une décision publiée mercredi, tout en indiquant qu’elle s’attend toujours à une nouvelle hausse avant la fin de l’année et à moins de réductions que ce qui avait été annoncé l’année prochaine. Cette dernière augmentation, si elle se réalise, suffirait pour ce cycle, selon les projections publiées par la banque centrale à la fin de sa réunion de deux jours. Si la Fed poursuivait cette démarche, elle procéderait à une douzaine de hausses depuis le début du resserrement politique en mars 2022. Les marchés n’avaient pleinement intégré aucun mouvement lors de cette réunion, qui a maintenu le taux des fonds fédéraux dans une fourchette cible comprise entre 5,25 % et 5,5 %, le plus haut depuis 22 ans. Le taux fixe ce que les banques facturent entre elles pour les prêts au jour le jour, mais se répercute également sur de nombreuses formes de dette à la consommation. Même si l’absence de hausse était attendue, une incertitude considérable régnait quant à la direction que prendrait le Comité fédéral de fixation des taux d’intérêt. À en juger par les documents publiés mercredi, la tendance semble être en faveur d’une politique plus restrictive et d’une approche des taux d’intérêt plus élevées et plus longues. Ces perspectives ont pesé sur le marché, le S&P 500 chutant de près de 1 % et le Nasdaq Composite de 1,5 %. Les actions ont oscillé alors que le président de la Fed, Jerome Powell, répondait aux questions lors d’une conférence de presse. « Nous sommes en mesure de procéder avec prudence pour déterminer l’ampleur d’un resserrement politique supplémentaire », a déclaré Powell. Il a toutefois ajouté que la banque centrale souhaiterait voir davantage de progrès dans sa lutte contre l’inflation. « Nous voulons vraiment voir des preuves convaincantes que nous avons atteint le niveau approprié, et nous constatons des progrès et nous nous en félicitons. Mais, vous savez, nous avons besoin de voir davantage de progrès avant de vouloir parvenir à cette conclusion », a-t-il ajouté. il a dit. Les projections publiées dans le dot plot de la Fed montrent la probabilité d’une augmentation supplémentaire cette année, puis de deux réductions en 2024, soit deux de moins que ce qui était indiqué lors de la dernière mise à jour de juin. Cela placerait le taux des fonds autour de 5,1 %. L’intrigue permet aux membres d’indiquer de manière anonyme où ils pensent que les taux se dirigent. Douze participants à la réunion ont proposé une hausse supplémentaire, tandis que sept s’y sont opposés. Cela en met un de plus dans l’opposition que lors de la réunion de juin. La gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, récemment confirmée, n’était pas une électrice lors de la dernière réunion. La projection du taux des fonds fédéraux a également augmenté pour 2025, avec une perspective médiane de 3,9 %, contre 3,4 % précédemment. À plus long terme, les membres du FOMC évoquent un taux des fonds de 2,9 % en 2026. C’est au-dessus de ce que la Fed considère comme un taux d’intérêt « neutre », qui n’est ni stimulant ni restrictif pour la croissance. C’était la première fois que le comité envisageait 2026. Le taux neutre attendu à long terme s’est maintenu à 2,5 %. « Le président Powell et la Fed ont envoyé un message sans ambiguïté de hausse et de prolongation lors de la réunion du FOMC d’aujourd’hui », a écrit Andrew Hollenhorst, économiste chez Citigroup. « La Fed prévoit un ralentissement constant de l’inflation, alors que le marché du travail reste historiquement tendu. Mais, à notre avis, un déséquilibre persistant sur le marché du travail est plus susceptible de maintenir l’inflation « bloquée » au-dessus de l’objectif. »

La croissance économique est en hausse

Parallèlement aux projections de taux, les membres ont également fortement révisé à la hausse leurs attentes en matière de croissance économique pour cette année, le produit intérieur brut devant désormais augmenter de 2,1 % cette année. C’est plus du double de l’estimation de juin et cela indique que les membres ne s’attendent pas à une récession de si tôt. Les perspectives de PIB pour 2024 sont passées de 1,1 % à 1,5 %.

Le taux d’inflation attendu, tel que mesuré par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, a également baissé à 3,7%, en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à juin, tout comme les perspectives de chômage, désormais projetées à 3,8%, contre 4,1% auparavant. Il y avait quelques changements dans la déclaration post-réunion qui reflètent l’ajustement des perspectives économiques. La commission a qualifié l’activité économique de « expansion à un rythme solide », contre « modérée » dans ses déclarations précédentes. Il a également noté que les créations d’emplois « ont ralenti ces derniers mois mais restent fortes ». Cela contraste avec les termes antérieurs décrivant la situation de l’emploi comme étant « robuste ». En plus de maintenir ses taux à des niveaux relativement élevés, la Fed continue de réduire ses avoirs en obligations, un processus qui a réduit le bilan de la banque centrale de quelque 815 milliards de dollars depuis juin 2022. La Fed autorise jusqu’à 95 milliards de dollars de produits provenant des échéances. obligations à refinancer chaque mois, plutôt que de les réinvestir.

Un passage à une vision plus équilibrée

Les actions de la Fed surviennent à un moment délicat pour l’économie américaine. Lors de récentes apparitions publiques, les responsables de la Fed ont indiqué un changement de mentalité, passant de la conviction qu’il valait mieux en faire trop pour réduire l’inflation à une nouvelle vision plus équilibrée. Cela s’explique en partie par les effets décalés des hausses de taux, qui représentent la politique monétaire la plus dure de la Fed depuis le début des années 1980. De plus en plus de signes indiquent que la banque centrale pourrait encore parvenir à un atterrissage en douceur consistant à réduire l’inflation sans faire basculer l’économie dans une profonde récession. Cependant, l’avenir reste loin d’être certain, et les responsables de la Fed ont exprimé leur prudence quant au risque de déclarer la victoire trop tôt. « Comme beaucoup, nous nous attendions à voir la position belliciste à laquelle Powell a fait signe à Jackson Hole », a déclaré Alexandra Wilson-Elizondo, directrice adjointe des investissements des stratégies multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management. « Cependant, le communiqué a été plus belliciste que prévu. Bien qu’une partie du resserrement politique passé soit encore en cours, la Fed peut passer en mode attentiste, d’où la pause. Cependant, le principal risque reste de ternir son plus grand atout, l’anticipation. -la crédibilité de l’inflation, qui justifie de privilégier une fonction de réaction belliciste.