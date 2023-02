Décision sur les taux de la Fed en février 2023 : hausse d’un quart de point

La Réserve fédérale a relevé mercredi son taux d’intérêt de référence d’un quart de point de pourcentage et a donné peu d’indications qu’elle approche de la fin de ce cycle de hausse.

Conformément aux attentes du marché, le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux a relevé le taux des fonds fédéraux de 0,25 point de pourcentage. Cela l’amène à une fourchette cible de 4,5% à 4,75%, la plus élevée depuis octobre 2007.

Cette décision a marqué la huitième augmentation d’un processus qui a débuté en mars 2022. À lui seul, le taux des fonds fixe ce que les banques se facturent pour les emprunts au jour le jour, mais il se répercute également sur de nombreux produits de dette à la consommation.

La Fed vise les hausses pour faire baisser l’inflation qui, malgré de récents signes de ralentissement, est toujours proche de son plus haut niveau depuis le début des années 1980.

La déclaration post-réunion a noté que l’inflation « s’est quelque peu atténuée mais reste élevée », une modification du langage précédent.

Les marchés, cependant, attendaient de la réunion de cette semaine des signes indiquant que la Fed mettrait bientôt fin aux hausses de taux. Mais la déclaration n’a fourni aucun signal de ce type. Les actions se sont vendues à la suite de l’annonce, le Dow Jones Industrial Average ayant chuté de plus de 300 points.

Le document comprenait un langage notant que le FOMC voit toujours la nécessité “d’augmentations continues de la fourchette cible”. Les acteurs du marché avaient espéré un certain assouplissement de la phrase, mais la déclaration, approuvée à l’unanimité, l’a gardée intacte.

La déclaration a modifié une partie de la description de ce qui déterminera la future voie politique.

Les responsables ont déclaré qu’ils détermineraient “l’ampleur” des futures augmentations de taux en fonction de facteurs tels que les effets jusqu’à présent des hausses de taux, les retards dans lesquels la politique a un impact et l’évolution des conditions financières et de l’économie. Auparavant, la déclaration indiquait qu’elle utiliserait ces facteurs pour déterminer le “rythme” des futures hausses, un clin d’œil possible que le comité voit une fin aux augmentations quelque part, ou du moins une poursuite de petits mouvements à venir.

En 2022, la Fed a approuvé quatre mouvements consécutifs de 0,75 point de pourcentage avant de passer à une augmentation plus faible de 0,5 point de pourcentage en décembre. Dans de récentes déclarations publiques, plusieurs responsables ont déclaré qu’ils pensaient que la Fed pouvait au moins réduire l’ampleur des augmentations, sans signaler quand elles pourraient prendre fin.

Alors qu’il augmentait son taux de référence, le comité a qualifié la croissance économique de “modeste”, tout en notant seulement que le chômage “est resté faible”. La dernière évaluation du marché du travail a omis le langage précédent selon lequel les gains d’emploi ont été « robustes ».

Sinon, la déclaration est restée intacte par rapport aux messages précédents alors que la Fed poursuit ses efforts pour arrêter l’inflation.

On pense que la politique de la Fed fonctionne avec un décalage – lorsque la banque centrale augmente les taux, il faut du temps à l’économie pour s’adapter à des contrôles plus stricts sur la monnaie.

Ce cycle particulier d’inflation a commencé en raison de facteurs liés à Covid tels que les chaînes d’approvisionnement obstruées et la demande croissante de biens par rapport aux services. La guerre en Ukraine a aggravé la hausse des prix du gaz, tandis que des mesures de relance budgétaire et monétaire sans précédent ont alimenté la hausse des coûts de divers biens et services.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 10 % au cours de la dernière année. Les prix des œufs à eux seuls ont grimpé de 60 %, le beurre de plus de 31 % et la laitue de 25 %, selon les données du Département du travail jusqu’en décembre. Les prix du gaz étaient en baisse vers la fin de 2022, mais ont augmenté ces derniers jours, atteignant 3,50 $ le gallon à l’échelle nationale pour une augmentation d’environ 30 cents au cours du mois dernier, selon AAA.

Les responsables de la Fed sont restés résolus à lutter contre l’inflation, bien qu’ils aient déclaré que les chiffres récents montrent que les pressions pourraient s’atténuer. L’indice des prix à la consommation a diminué de 0,1 % en décembre sur une base mensuelle et a augmenté de 6,4 % par rapport à il y a un an – en baisse par rapport au sommet de 9 % de l’été dernier, mais toujours bien au-dessus du point où la Fed se sent à l’aise.

Parallèlement aux hausses de taux, la Fed a réduit les avoirs de son portefeuille obligataire. Cela a entraîné une réduction d’environ 445 milliards de dollars depuis juin, la Fed ayant ciblé un niveau plafonné de 95 milliards de dollars d’obligations arrivant à échéance qu’elle autorise à retirer chaque mois plutôt que de réinvestir.

La réduction du bilan a été l’équivalent d’environ 2 points de pourcentage de hausses de taux supplémentaires, selon la Fed de San Francisco. Le bilan est toujours à plus de 8,4 billions de dollars.

Les marchés guettent où la Fed mettra enfin fin aux hausses.

Lors de la réunion du FOMC de décembre, les membres du comité ont indiqué qu’ils voyaient le «taux terminal», ou le point où la Fed pense que la politique est suffisamment restrictive, à 5,1%. Les marchés parient que ce chiffre est plus proche de 4,75 % et ils s’attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux plus tard cette année, après une augmentation supplémentaire d’un quart de point en mars.

Les actions se sont redressées pour commencer 2023 alors que les investisseurs anticipaient une Fed moins restrictive.