Décision sur les taux de la Fed décembre 2022 :

La Réserve fédérale relève mercredi son taux d’intérêt de référence au plus haut niveau en 15 ans, indiquant que la lutte contre l’inflation n’est pas encore terminée malgré certains signes prometteurs ces derniers temps.

Conformément aux attentes, le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux a voté pour augmenter le taux d’emprunt au jour le jour d’un demi-point de pourcentage, le portant à une fourchette cible comprise entre 4,25 % et 4,5 %. L’augmentation a brisé une série de quatre hausses consécutives de trois quarts de point, les mesures politiques les plus agressives depuis le début des années 1980.

Parallèlement à l’augmentation, il est apparu que les responsables s’attendaient à maintenir les taux plus élevés jusqu’à l’année prochaine, sans réduction jusqu’en 2024. Le “taux terminal” attendu, ou le point où les responsables prévoient de mettre fin aux hausses de taux, a été fixé à 5,1%, selon le “dot plot” du FOMC des attentes des membres individuels.

Le nouveau niveau marque le plus haut taux des fonds fédéraux depuis décembre 2007, juste avant la crise financière mondiale et alors que la Fed assouplissait agressivement sa politique pour lutter contre ce qui allait devenir le pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression.

Cette fois-ci, la Fed augmente les taux dans ce qui devrait être une économie moribonde en 2023.

Les membres ont prévu des augmentations du taux des fonds jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau médian de 5,1 % l’année prochaine, ce qui équivaut à une fourchette cible de 5 % à 5,25. À ce stade, les responsables feront probablement une pause pour permettre à l’impact du resserrement de la politique monétaire de se faire sentir sur l’économie.

Le consensus indiquait alors un point de pourcentage complet de réductions de taux en 2024, portant le taux des fonds à 4,1 % d’ici la fin de cette année. Cela est suivi d’un autre point de pourcentage de réductions en 2025 à un taux de 3,1 %, avant que la référence ne s’installe à un niveau neutre à plus long terme de 2,5 %.

Cependant, il y avait une assez grande dispersion dans les perspectives pour les années à venir, ce qui indique que les membres sont incertains de ce qui attend une économie confrontée à la pire inflation qu’elle ait connue depuis le début des années 1980.

Le dernier diagramme en points montrait que plusieurs membres voyaient des taux considérablement plus élevés que le point médian pour 2023 et 2024. Pour 2023, sept des 19 membres du comité – votants et non-votants inclus – ont vu les taux dépasser 5,25 %. De même, sept membres ont vu des taux supérieurs à la médiane de 4,1 % en 2024.

La déclaration de politique du FOMC, approuvée à l’unanimité, est restée pratiquement inchangée par rapport à la réunion de novembre. Certains observateurs s’attendaient à ce que la Fed modifie le langage selon lequel elle prévoyait des “augmentations continues” pour passer à quelque chose de moins engageant, mais cette phrase est restée dans la déclaration.

Les responsables de la Fed pensent que l’augmentation des taux aide à retirer de l’argent de l’économie, à réduire la demande et finalement à faire baisser les prix après que l’inflation a atteint son plus haut niveau en plus de 40 ans.

Le FOMC a abaissé ses objectifs de croissance pour 2023, plaçant les gains de PIB attendus à seulement 0,5 %, à peine au-dessus de ce qui serait considéré comme une récession. Les perspectives du PIB pour cette année ont également été fixées à 0,5 %. Dans les projections de septembre, le comité prévoyait une croissance de 0,2 % cette année et de 1,2 % l’année prochaine.

Le comité a également relevé son anticipation médiane de sa mesure d’inflation de base préférée à 4,8 %, en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux perspectives de septembre. Les membres ont légèrement abaissé leurs perspectives de taux de chômage pour cette année et l’ont relevé un peu plus pour les années suivantes.

La hausse des taux fait suite à des rapports consécutifs montrant des progrès dans la lutte contre l’inflation.

Le département du Travail a rapporté mardi que l’indice des prix à la consommation n’avait augmenté que de 0,1 % en novembre, une augmentation plus faible que prévu, le taux sur 12 mois ayant chuté à 7,1 %. Hors alimentation et énergie, le taux de base de l’IPC était de 6 %. Les deux mesures étaient les plus basses depuis décembre 2021. Un niveau sur lequel la Fed accorde plus de poids, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, est tombé à un taux annuel de 5 % en octobre.

Cependant, toutes ces lectures restent bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed. Les responsables ont souligné la nécessité de voir des baisses constantes de l’inflation et ont mis en garde contre le fait de trop se fier aux tendances sur quelques mois seulement.

Les banquiers centraux estiment toujours qu’ils ont une marge de manœuvre pour relever les taux, car l’embauche reste forte et les consommateurs, qui génèrent environ les deux tiers de toute l’activité économique américaine, continuent de dépenser.

La masse salariale non agricole a augmenté plus rapidement que prévu de 263 000 en novembre, tandis que la Fed d’Atlanta suit une croissance du PIB de 3,2 % pour le quatrième trimestre. Les ventes au détail ont augmenté de 1,3 % en octobre et de 8,3 % sur une base annuelle, ce qui indique que les consommateurs résistent jusqu’à présent à la tempête inflationniste.

L’inflation est le résultat d’une convergence d’au moins trois facteurs : une demande démesurée de biens pendant la pandémie qui a créé de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a coïncidé avec une flambée des prix de l’énergie et des billions de mesures de relance monétaire et budgétaire qui ont créé une surabondance. de dollars à la recherche d’un endroit où aller.

Après avoir passé une grande partie de 2021 à considérer les hausses de prix comme “transitoires”, la Fed a commencé à relever les taux d’intérêt en mars de cette année, d’abord provisoirement, puis de manière plus agressive, les quatre augmentations précédentes par incréments de 0,75 point de pourcentage. Avant cette année, la Fed n’avait pas relevé ses taux de plus d’un quart de point à la fois en 22 ans.

La Fed s’est également engagée dans un « resserrement quantitatif », un processus dans lequel elle permet au produit des obligations arrivant à échéance de sortir de son bilan chaque mois plutôt que de les réinvestir.

Un total plafonné de 95 milliards de dollars est autorisé à couler chaque mois, ce qui entraîne une baisse de 332 milliards de dollars du bilan depuis début juin. Le bilan s’élève désormais à 8,63 billions de dollars.