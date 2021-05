Décision sur les fans locaux aux Jeux olympiques de Tokyo à prendre après la levée de l’urgence

Jeux Olympiques de Tokyo Le chef du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, a déclaré vendredi que la décision sur le nombre de fans locaux autorisés à entrer sur les sites serait prise après la levée de l’état d’urgence le mois prochain.

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a officiellement prolongé de trois semaines l’état d’urgence contre Covid-19 à Tokyo et dans huit autres préfectures jusqu’au 20 juin dans un contexte de lente baisse du rythme des infections. Hokkaido, qui accueillera le marathon olympique et les courses à pied dans sa capitale Sapporo, est également l’une des préfectures, rapporte Xinhua.

Quelques heures seulement avant que Suga ne fasse l’annonce, Hashimoto a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse que « la décision devrait être prise dès que possible, mais une fois l’état d’urgence levé, nous évaluerons ».

Elle a ajouté: « Ce qui est important, c’est de fournir des preuves médicales et scientifiques pour que les jeux soient sûrs et sécurisés, nous demanderons donc des informations aux (personnes de) ces domaines et tirerons une conclusion suffisante. »

Les spectateurs étrangers seront interdits d’entrer au Japon pour les Jeux et la décision sur le nombre de fans locaux qui seront autorisés à regarder la compétition devait initialement être prise fin avril. Mais avec Tokyo entrant en état d’urgence à partir du 25 avril, les organisateurs ont été contraints de reporter la décision jusqu’en juin.

Le gouvernement japonais et les organisateurs subissent une pression croissante de la part d’un nombre croissant d’experts médicaux et de Japonais pour annuler les Jeux olympiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici