Décision sur la tour des juges de surf en aluminium d’ici fin novembre – Paris 2024

PARIS, 10 novembre (Reuters) – Une décision sur la construction ou non d’une tour en aluminium pour les juges de surf lors des Jeux olympiques de Teahupo’o de Tahiti l’année prochaine sera prise d’ici la fin du mois, a déclaré vendredi le président de Paris 2024, Tony Estanguet.

Les habitants affirment que la tour prévue endommagerait le récif de corail.

Le village au bord du lagon accueille depuis longtemps certains des plus grands événements du championnat professionnel de la Ligue mondiale de surf (WSL), en utilisant une modeste tour en bois pour les juges sur le récif, démontée après chaque événement.

Une pétition en ligne appelant à l’abandon des projets d’échafaudages en aluminium de 14 mètres (45 pieds) et d’un canal de service de 800 mètres (un demi-mile) à travers le récif avait recueilli près de 150 000 signatures mercredi.

“En ce qui concerne la tour des juges, nous avons rouvert le dossier il y a quelques semaines pour voir comment nous pourrions l’améliorer et répondre aux inquiétudes et aux attentes de la population locale”, a déclaré Estanguet à la presse, expliquant que soit l’installation serait réalisée, soit la une tour en bois serait utilisée si elle était conforme aux normes de sécurité.

“Différentes options sont actuellement étudiées par les ingénieurs, les autorités locales et le gouvernement polynésien, chargé de la construction de la tour.

“Ils étudient différentes options pour potentiellement réutiliser les fondations de la tour précédente, qui n’étaient pas conformes jusqu’à présent pour des raisons de sécurité.”

Estanguet a indiqué qu’il se rendrait à Tahiti dans les prochaines semaines.

“Une décision devrait être prise d’ici fin novembre sur l’option qui sera retenue”, a-t-il déclaré.

Le collectif Mata Ara Ia Teahupo’o, qui a lancé la pétition en ligne, a déclaré qu’il ne s’adressait qu’aux autorités locales après que ses arguments en faveur de Paris 2024 soient tombés dans l’oreille d’un sourd.

“Nous avons été invités à deux reprises à des réunions où nous avons été mis devant le représentant de Paris 2024, et à chaque fois il y a eu un dialogue de sourds car tout le monde restait fidèle à ses positions”, a déclaré vendredi le collectif à Reuters dans un courriel.

“Depuis, nous n’avons eu que des échanges avec le président du pays, Moetai Brotherson, et le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et ceux-ci ont été assez sereins et constructifs.”

Reportage de Julien Prétot ; Montage par Ed Osmond

