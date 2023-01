"Décision la plus douloureuse": ShareChat licencie 20 % de ses employés

Alors que les investisseurs, méfiants face aux valorisations élevées dans un marché boursier incertain, continuent de pousser les entreprises technologiques à réduire leurs coûts, la plateforme de médias sociaux ShareChat est devenue aujourd’hui la dernière à réduire ses effectifs en prévision d’une récession imminente. L’entreprise, soutenue par des géants de la technologie comme Google et Temasek, a annoncé qu’elle licencierait 20% de son personnel car elle doit préparer l’entreprise à supporter “plusieurs macro-facteurs externes qui ont un impact sur le coût et la disponibilité du capital”.

Propriété de Mohalla Tech Pvt Ltd., basée à Bangalore, ShareChat et sa courte application vidéo Moj devraient licencier environ 500 personnes. ShareChat est évalué à 5 milliards de dollars et compte plus de 2 200 employés, selon son site Web.

“Nous avons dû prendre certaines des décisions les plus difficiles et les plus douloureuses de notre histoire en tant qu’entreprise et avons dû abandonner environ 20 % de nos employés incroyablement talentueux qui nous ont accompagnés dans ce parcours de démarrage”, a déclaré une entreprise. a déclaré aujourd’hui le porte-parole, ajoutant que “à mesure que le capital devient cher, les entreprises doivent hiérarchiser leurs paris et investir uniquement dans les projets à plus fort impact”.

La société a déclaré avoir optimisé de manière agressive les coûts à tous les niveaux au cours des six derniers mois et intensifié ses efforts de monétisation.

“La décision de réduire les coûts salariaux a été prise après de longues délibérations et à la lumière du consensus croissant du marché selon lequel les sentiments d’investissement resteront très prudents tout au long de cette année”, a déclaré le porte-parole.

Il a déclaré qu’il doublait les revenus de la publicité et de la diffusion en direct, et visait à traverser “des conditions économiques incertaines” au cours des deux prochaines années et à en sortir plus fort.

L’indemnité de départ de l’entreprise comprendra le salaire total pour la période de préavis, deux semaines de salaire pour chaque année de service dans l’entreprise, une rémunération variable complète jusqu’en décembre 2022 et une couverture d’assurance maladie qui restera active jusqu’en juin 2023.

De plus, les employés seront autorisés à conserver des actifs de travail comme leurs ordinateurs portables, les plans d’options sur actions des employés (ESOP) continueront d’être acquis comme prévu jusqu’au 30 avril 2023 – que les employés conserveront, et le solde des congés non utilisés jusqu’à 45 jours sera encaissé selon le salaire actuel.