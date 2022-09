Décision “facile” de rester, pas d’offre de Barcelone

Bernardo Silva a déclaré que c’était une décision facile de rester à Manchester City et a révélé que la seule offre qu’il avait reçue cet été ne venait pas de Barcelone.

Silva était lié à un déménagement au Camp Nou pendant la fenêtre de transfert, mais a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune offre de Barcelone ou de tout autre club espagnol.

Le joueur de 28 ans a déclaré que les champions de Premier League avaient reçu une offre – qui proviendrait du Paris Saint-Germain – mais qu’elle était arrivée trop près de la date limite pour être prise en compte.

“Ce n’était pas une décision difficile [to stay]”, a déclaré Silva.

“Il y avait une offre d’une équipe, pas plus que ça, donc c’était assez facile pour moi et pour le club parce que la seule offre qui est arrivée assez tard, donc pour que le club trouve un remplaçant, ce ne serait pas facile. Je Je suis très heureux ici comme je l’ai dit et je vais faire de mon mieux.

“La vérité est qu’il n’y a pas eu d’offres d’Espagne, donc je reste à Manchester et je suis content. C’est tout, c’est mon choix.”

Silva est au stade Etihad depuis 2017 et est sous contrat jusqu’en 2025.

Il reste un élément clé de l’équipe de Pep Guardiola mais, même s’il s’est dit heureux au club, il a suggéré qu’il pourrait rechercher un nouveau défi à l’avenir.

“Je viens du Portugal et ma culture est un peu différente de votre culture en dehors du terrain”, a-t-il ajouté.

“J’adore Manchester et les gens sont vraiment gentils ici, la façon dont ils m’ont traité dans les rues, les bars, les restaurants, c’est juste un peu différent d’où je viens et parfois vous voulez des choses différentes dans votre vie.

“Cela n’a rien à voir avec la gentillesse des gens ici et la qualité du club de football ici, et à quel point je suis heureux de rester.

“Je reste pour cette saison et si je reste ici deux ou trois saisons, je ferai toujours de mon mieux pour ce club.”