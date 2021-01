Un pharmacien dilue le vaccin Pfizer COVID-19 tout en le préparant à administrer au personnel et aux résidents du Goodwin House Bailey’s Crossroads, une communauté de personnes âgées à Falls Church, en Virginie, le 30 décembre 2020.

LONDRES – Les experts de la santé ont conditionnellement soutenu la décision du Royaume-Uni de retarder l’administration d’une deuxième dose du vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech, avertissant que la nécessité de supprimer la nouvelle souche de coronavirus « ne peut être surestimée ».

Cela intervient peu de temps après que le Royaume-Uni a déclaré que les secondes doses du vaccin Pfizer-BioNTech, en plus du vaccin Covid-19 nouvellement approuvé développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, seraient désormais administrées jusqu’à 12 semaines après la première dose.

Le service national de santé avait précédemment prévu d’administrer une deuxième dose du vaccin Covid-19 trois semaines après la première, pour être sûr de maintenir un niveau élevé de protection contre le virus.

Le groupe consultatif scientifique indépendant pour les urgences (SAGE) du Royaume-Uni a déclaré dans un communiqué publié dimanche qu’il s’agissait d’une « décision très difficile et finement équilibrée », mais il a approuvé la décision du gouvernement britannique de poursuivre la couverture d’une proportion aussi élevée que possible de la population.

Cependant, il a déclaré que le changement de politique doit être accompagné de plusieurs autres mesures. Celles-ci comprenaient: la publication d’une stratégie détaillée et convaincante pour intensifier le déploiement de la vaccination, le développement d’un processus d’évaluation rigoureux, une évaluation en temps réel de la variation virale en cours et la nécessité de restreindre les déplacements à destination et en provenance de la Grande-Bretagne vers le reste du pays. le monde.

Le SAGE est composé d’experts de la santé et d’universitaires et est coprésidé par le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique et le médecin en chef.