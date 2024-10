Décision du roi Charles qui a laissé la reine Camilla « terrifiée » et « craintive » | Nouvelles du monde

Un aveu inquiétant fait par le roi Charles a laissé la reine Camilla « terrifiée », ont révélé des rapports. Les amis de Camilla ont affirmé qu’elle était inquiète et « craignait » que son mari « précipite » son rétablissement après avoir reçu un diagnostic de cancer. La décision du roi Charles qui a laissé la reine Camilla « terrifiée » et « craintive » (Photo de Chris Jackson / CHRIS JACKSON COLLECTION / AFP)(AFP)

Buckingham Palace envisage à long terme que Charles reprenne un programme « complet » de voyages internationaux l’année prochaine, selon les rapports. Cela suggère un nouvel élan au rétablissement du roi alors qu’il lutte contre le cancer.

« Nous travaillons maintenant sur un programme de tournées à l’étranger assez normal pour l’année prochaine, ce qui est un sommet pour nous de terminer, de savoir que nous pouvons penser en ces termes », a déclaré un haut responsable du palais à GB News.

L’initié a ajouté que c’est « une grande mesure de la façon dont le roi traite ses [cancer] diagnostic, et il croit fermement dans son esprit, son corps et son âme, et cette combinaison fonctionne très bien lors d’une visite comme celle-ci, car il ressent très fortement ce sens du devoir.

La source a ajouté : « Il est difficile d’exagérer la joie qu’il tire du devoir et du service, d’être en public et de voir ces foules s’engager avec les communautés de tous les horizons. Cela lui remonte vraiment le moral. Vous pouvez le voir.

Tournée de Charles et Camilla en Australie et aux Samoa

Plusieurs commentateurs royaux ont déclaré que le récent voyage de Charles et Camilla en Australie et aux Samoa avait été un grand succès. Un ami a déclaré que le dernier jour de la tournée, la reine avait eu une « réaction émotionnelle », alternant apparemment entre rire et pleurer après que son mari ait déclaré aux dignitaires : « Je resterai toujours dévouée à cette partie du monde et j’espère survivre. assez longtemps pour revenir vous voir.

Un ami de la reine a déclaré au Daily Beast : « C’était une chose étrange à dire, et je pense que Camilla a eu une réaction émotionnelle. Bien sûr que ce serait le cas. Elle est terrifiée. Ils ont vécu une année épouvantable. Maintenant, avec ce retour au travail, elle craint naturellement que son mari ne le précipite. Elle veut juste qu’il ralentisse et donne la priorité à sa santé.