Décision difficile: Jackie Buntan bat Ekaterina ‘Barbie’ Vandaryeva dans un combat entre les beautés de ONE Championship à Singapour (VIDEO)

Certains fans ont estimé que la glamour Vandaryeva aurait dû gagner sur les tableaux de bord du Singapore Indoor Stadium, où la bagarreuse américaine Buntan a obtenu une décision majoritaire après avoir augmenté son rythme de travail vers la fin de la confrontation.

Bénéficiant d’un avantage de hauteur et de portée, Vandaryeva a attaqué au premier tour et a pris le contrôle de la deuxième strophe avant que Buntan ne décroche un combo net tardivement, attirant les yeux des juges pour améliorer son record à 22 victoires en 27 sorties.

Sans doute mieux connue pour son look saisissant, la Biélorusse Vandaryeva a montré l’expérience qu’elle a acquise lors de plus de 60 combats de kickboxing, récoltant des titres mondiaux et européens de Muay Thai IFMA, une ceinture World Kickboxing Network et une victoire notable en 2011 sur la future championne des poids paille de l’UFC Joanna Jedrzejczyk. .

La femme de 28 ans a secoué la tête lorsque la décision a été annoncée et a ensuite promu un message d’un compte de société de gestion sur Instagram qui disait: « Nous savons tous les deux qui a remporté ce combat. »

Vandaryeva n’a pas fait de commentaire immédiatement après le concours, mais a partagé les messages qui lui avaient été envoyés et a dit à ses abonnés: « Merci beaucoup pour votre soutien. Je deviens plus fort. »

Invaincue Buntan a remporté sa deuxième victoire professionnelle. « Je n’ai pas pu lui parler, » elle a dit de Vandaryeva, avec qui elle a partagé la plus brève des étreintes par la suite.

«Je suis d’accord que c’était un combat serré, mais j’ai pu le reprendre, surtout au dernier tour, et marquer plus de tirs qui ont atterri.

«J’ai l’impression qu’elle a peut-être lancé plus mais il me manquait beaucoup de ses tirs, alors que j’atterrissais plus.

« Je pense que j’ai marqué les tirs clairs qui allaient atterrir, ce qui m’a aidé avec les cartes de pointage allant en ma faveur. »

Tout le monde n’était pas d’accord. « Nan, » dit un spectateur en apprenant le résultat. «J’ai eu le premier tour même, le deuxième tour Vandaryeva, le troisième tour Vandaryeva.

«Le coin de Buntan n’arrêtait pas de la presser pour entrer mais elle se faisait soit prendre avec un coup de pied droit soit un coup bas quand elle est entrée.

« Vandaryeva l’a touchée et n’a vraiment pris qu’un seul doublé dans ce dernier tour. »

Dans une évaluation à laquelle la plupart des spectateurs réagissant sur les réseaux sociaux semblaient être d’accord, un autre a déclaré: « Dommage qu’il y ait eu un gagnant. C’est un tirage au sort de ma part. »

Le rapport de combat officiel de la promotion a suggéré que Buntan s’est mise en ligne pour une fissure au titre des poids de paille avec sa victoire.

Après l’avoir poussée jusqu’au bout, Vandaryeva aura sans aucun doute le sentiment qu’elle devrait également être dans le compte en tête de la division.