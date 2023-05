"Décision de révision": Le ministre de l’Union s’oppose aux paiements de pension en espèces d’Odisha

Mercredi, le ministre de l’Union, Dharmendra Pradhan, a exhorté le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, à reconsidérer la récente décision du gouvernement de l’État de verser de l’argent sous forme de pension aux personnes âgées, aux veuves et aux personnes handicapées.

M. Pradhan, originaire d’Odisha, a allégué qu’il y avait de nombreux cas de bénéficiaires exploités dans le passé en raison de la corruption et de la manipulation par des intermédiaires par le biais de paiements en espèces et a déclaré que la décision du gouvernement d’Odisha de donner de l’argent aux bénéficiaires « encouragera la corruption et les fautes professionnelles » dans l’état.

Plus d’informations Plus d’informations Plus d’informations ର ନିଷ୍ପତି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ଦିଗରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦ plus tard ୍ଶାଉଛି । ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ପୁର୍ନବିଚାର କରିବା ପାଇଁ… – Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) 24 mai 2023

« Gardant à l’esprit notre engagement à maintenir la transparence et à éradiquer la corruption, je vous exhorte à poursuivre le mécanisme DBT de paiement des pensions de retraite, des veuves et des personnes handicapées à Odisha et à revoir la décision de paiement en espèces », a déclaré M. Pradhan, le a déclaré le ministre de l’Éducation de l’Union dans une lettre à M. Patnaik.

L’opposition du haut dirigeant du BJP à la distribution d’argent aux bénéficiaires de la vieillesse est intervenue après que le département de la sécurité sociale et de l’autonomisation des personnes handicapées (SSEPD) du gouvernement de l’État a demandé à tous les collecteurs de district et commissaires des sociétés municipales que les bénéficiaires de la Madhu Babu Pension Yojana (MBPY ) percevront une pension en espèces à partir de juin.

La décision du gouvernement de l’État à cet égard a été prise après avoir été critiquée pour « avoir omis » d’assurer le paiement des pensions par le biais d’un transfert direct des prestations (DBT) aux bénéficiaires. Le gouvernement d’Odisha a décidé de revenir à l’ancienne méthode de décaissement en espèces.

L’honorable ministre de l’Union Shri. La position de Dharmendra Pradhan sur le fait de fournir une pension de sécurité sociale aux Divyangs et aux personnes âgées via DBT au lieu de Cash est choquante. Il semble Shri. Pradhan ignore les réalités du terrain et les problèmes auxquels ils sont confrontés en raison du manque de services bancaires… — ଡ଼ଃ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର I Dr. Sasmit Patra (@sasmitpatra) 24 mai 2023

Déclarant que les programmes efficaces du gouvernement central atteignent chaque citoyen sans aucun intermédiaire, M. Pradhan a affirmé qu’environ 2,99 millions de bénéficiaires dans le pays, dont 20,95, 695 bénéficiaires d’Odisha dans le cadre du NSAP (Programme national d’assistance sociale) du gouvernement indien reçoivent assistance via DBT sans aucun problème.

Il a également affirmé qu’en raison du système DBT, les faux et faux bénéficiaires ont été éliminés et le besoin d’intermédiaires a été éliminé.

M. Pradhan a affirmé qu’en raison de l’élimination des bénéficiaires fantômes / en double par l’adoption du DBT, le gouvernement d’Odisha a réalisé une économie estimée à Rs 459,96 crore au cours de l’exercice 2021-22 et le gouvernement central a également économisé environ Rs 2,73 lakh crore cumulatif jusqu’à la fin de 2021-22 en raison de l’adoption de DBT.

