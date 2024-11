Décision de mise à jour de Samsung : mauvaise nouvelle pour des millions de propriétaires de Galaxy S24 et S23

Mauvaise nouvelle pour des millions d’utilisateurs de Galaxy Publication future via Getty Images

Samsung et Google ont pour mission de rattraper l’iPhone, du moins en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité du grand nombre d’utilisateurs d’Android dans le monde. La grande avancée de Google passe par Android 15 avec une série de nouvelles mises à jour, tandis que Samsung en fait sans doute plus, en réprimant le chargement latéral, en appliquant par défaut des restrictions maximales et en poussant son écosystème Knox comme une alternative à l’équivalent d’Apple.

Mais il existe un domaine dans lequel l’écart entre Samsung et iPhone reste plus grand que jamais : les mises à jour de sécurité. Alors qu’Android propose un cycle mensuel contrairement à celui d’Apple au fur et à mesure, les utilisateurs doivent attendre des mises à jour spécifiques par modèle, région et opérateur, et tout le monde ne reçoit pas la mise à jour mensuelle, beaucoup sur un cycle trimestriel ou pire.

C’est un autre domaine dans lequel Google propose un correctif. Avec des mises à jour transparentes, Google explique« Les mises à jour OTA peuvent avoir lieu pendant que le système est en cours d’exécution, sans interrompre l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs appareils pendant une OTA… Après une mise à jour, le redémarrage ne prend pas plus de temps qu’un redémarrage normal.

Mais pas pour les utilisateurs de Samsung. Alors qu’au début de l’année, il semblait que Samsung se lançait enfin dans ce système de mise à jour plus facile et plus simple, et avait même relevé le défi de tout le monde, partout, d’un seul coup résolu par Apple, cela ne s’est pas produit. Comme Autorité Android explique : « Google propose depuis un certain temps déjà des mises à jour transparentes sur Android, accélérant considérablement le processus de mise à jour du système. Malheureusement, les téléphones phares de Samsung ne prennent pas en charge cette option.

Comme je l’ai signalé en mars, il semblait que ce problème était enfin résolu, initialement pour les propriétaires d’appareils A55. Mais, semble-t-il maintenant, ce n’était peut-être qu’une simple plaisanterie. Depuis, il n’y a plus rien. Et pour les propriétaires des produits phares les plus récents S24 et S23, la mauvaise nouvelle est qu’il s’agit de « la série Galaxy S25 ». [that] pourrait enfin proposer des mises à jour transparentes », Autorité Android rapports, basé sur une nouvelle fuite sur X.

Le problème, comme le dit le site Web, est que même si « ce ne seraient pas les premiers téléphones Samsung à proposer des mises à jour transparentes, comme le Galaxy A55 5G aurait offert cette fonctionnalité plus tôt cette année, ce seraient les premiers téléphones Galaxy phares dotés de cette fonctionnalité. .» Ce qui constitue un problème sérieux pour les propriétaires actuels de téléphones coûteux.

« L’ancienne méthode utilisée sur la gamme Galaxy S24 », explique Arène téléphonique« est un redémarrage complet du système qui nécessite le redémarrage complet de l’appareil, ce qui est un processus qui peut prendre quelques minutes. Pendant ce temps, le nouveau logiciel est installé sur le téléphone et lorsque tout est terminé, l’appareil redémarre avec le nouveau logiciel installé. Cette méthode est considérée comme moins efficace et plus perturbante pour l’utilisateur.

Ce n’est évidemment pas confirmé, mais ce que nous faire Sachez que la mise à jour transparente ou toute forme de mise à jour régulière en une seule fois reste une fonctionnalité manquante essentielle pour les propriétaires de Samsung. Ceci est exacerbé par le fait que Google fait preuve de force lorsqu’il s’agit de son propre contrôle sur le matériel et les logiciels avec les Pixels, ce que Samsung ne peut pas égaler tant qu’il reste dépendant de l’écosystème Android plus large.

Et c’est aussi pourquoi les utilisateurs de Samsung restent en mode attente pour Android 15, même si le très attendu One UI 7 n’est peut-être que dans quelques jours, au moins sous forme bêta. L’autre problème actuel pour certains utilisateurs de Samsung est une vulnérabilité critique de Qualcomm, qui peut ou non être corrigée dans la version de sécurité de ce mois-ci.

Comme je l’ai déjà dit, les téléphones de Samsung peuvent rivaliser avec ceux d’Apple dans presque tous les domaines et ont brillamment renforcé la sécurité et la confidentialité de ses appareils, mais cette anomalie de mise à jour devrait être corrigée. En attendant, Apple a l’avantage.

J’ai demandé à Samsung la confirmation de ces dernières fuites de mise à jour.