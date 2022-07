Décision de la Fed juillet 2022 :

La Réserve fédérale a promulgué mercredi sa deuxième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage des taux d’intérêt alors qu’elle cherche à juguler l’inflation galopante sans créer de récession.

En portant le taux d’emprunt au jour le jour de référence dans une fourchette de 2,25 % à 2,5 %, les mouvements de juin et de juillet représentent les mouvements consécutifs les plus stricts depuis que la Fed a commencé à utiliser le taux des fonds au jour le jour comme principal outil de politique monétaire au début des années 1990. .

Alors que le taux des fonds fédéraux a le plus d’impact direct sur ce que les banques se facturent pour les prêts à court terme, il alimente une multitude de produits de consommation tels que les prêts hypothécaires ajustables, les prêts automobiles et les cartes de crédit. Cette augmentation porte le taux des fonds à son plus haut niveau depuis décembre 2018.

Les marchés s’attendaient en grande partie à cette décision après que les responsables de la Fed ont télégraphié l’augmentation d’une série de déclarations depuis la réunion de juin et ont conservé les gains après l’annonce. Les banquiers centraux ont souligné l’importance de faire baisser l’inflation même si cela signifie ralentir l’économie.

Dans sa déclaration post-réunion, le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux a averti que “les récents indicateurs de dépenses et de production se sont adoucis”.

“Néanmoins, les gains d’emplois ont été robustes ces derniers mois et le taux de chômage est resté faible”, a ajouté le comité, en utilisant un langage similaire à la déclaration de juin. Les responsables ont de nouveau décrit l’inflation comme “élevée” et attribué la situation à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à la hausse des prix des aliments et de l’énergie, ainsi qu’à des “pressions plus larges sur les prix”.

La hausse des taux a été approuvée à l’unanimité. En juin, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, a exprimé sa dissidence, préconisant un cours plus lent avec une augmentation d’un demi-point de pourcentage.

Les augmentations surviennent au cours d’une année qui a commencé avec des taux flottant autour de zéro, mais qui a vu une mesure d’inflation couramment citée s’établir à 9,1 % par an. La Fed vise une inflation d’environ 2 %, bien qu’elle ait ajusté cet objectif en 2020 pour lui permettre de se réchauffer un peu dans l’intérêt du plein emploi inclusif.

En juin, le taux de chômage s’est maintenu à 3,6%, proche du plein emploi. Mais l’inflation, même selon la norme de la Fed en matière de dépenses de consommation personnelle de base, qui était de 4,7 % en mai, est loin de l’objectif.

Les efforts pour faire baisser l’inflation ne sont pas sans risques. L’économie américaine est au bord de la récession alors que l’inflation ralentit les achats des consommateurs et ralentit l’activité des entreprises.

Le PIB du premier trimestre a diminué de 1,6% en rythme annualisé, et les marchés se préparaient à une lecture du deuxième trimestre qui sera publiée jeudi et qui pourrait montrer des baisses consécutives, un baromètre largement utilisé pour une récession. L’estimation du Dow Jones pour la lecture de jeudi est pour une croissance de 0,3 %.

Parallèlement aux hausses de taux, la Fed réduit la taille des actifs détenus sur son bilan de près de 9 000 milliards de dollars. À partir de juin, la Fed a commencé à autoriser le transfert d’une partie du produit des obligations arrivant à échéance.

Le bilan n’a diminué que de 16 milliards de dollars depuis le début du roll-off, bien que la Fed ait fixé un plafond pouvant atteindre 47,5 milliards de dollars qui aurait potentiellement pu être réduit. Le plafond augmentera tout au long de l’été, atteignant finalement 95 milliards de dollars par mois d’ici septembre. Le processus est connu sur les marchés sous le nom de « resserrement quantitatif » et est un autre mécanisme que la Fed utilise pour influer sur les conditions financières.

Parallèlement à la liquidation accélérée des bilans, les marchés s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’au moins un autre demi-point de pourcentage en septembre. Mercredi après-midi, les traders attribuaient environ 53% de chances que la banque centrale aille encore plus loin, avec une troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage, ou 75 points de base, en septembre, selon les données du groupe CME.

Le FOMC ne se réunit pas en août, mais se réunit à Jackson Hole, Wyoming, pour sa retraite annuelle.

Les marchés s’attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux d’ici l’été prochain, même si les projections du comité publiées en juin ne montrent aucune réduction avant au moins 2024.

Plusieurs responsables ont déclaré qu’ils s’attendaient à une hausse agressive jusqu’en septembre, puis à évaluer l’impact de ces mesures sur l’inflation. Malgré les augmentations de 1,5 point de pourcentage entre mars et juin, l’indice des prix à la consommation de juin était le plus élevé depuis novembre 1981, l’indice des loyers étant à son plus haut niveau depuis avril 1986 et les coûts des soins dentaires atteignant un record dans une série de données remontant à 1995. .

La banque centrale a été critiquée, à la fois pour avoir été trop lente à resserrer lorsque l’inflation a commencé à s’accélérer en 2021, et pour être peut-être allée trop loin et avoir provoqué un ralentissement économique plus grave.

La sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) A déclaré mercredi à CNBC qu’elle craignait que les hausses de la Fed ne posent un danger économique à ceux qui se trouvent au bas de l’échelle économique en augmentant le chômage.