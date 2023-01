Décision de la FDA sur Biogen, traitement Eisai lecanemab

La Food and Drug Administration a accordé vendredi une approbation accélérée pour le lecanemab, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, développé par Biogène et la société pharmaceutique japonaise Eisai.

L’approbation de la FDA intervient après que les résultats des essais cliniques publiés en novembre ont indiqué que le lecanemab ralentit quelque peu le déclin cognitif chez les personnes atteintes d’une déficience légère due à la maladie d’Alzheimer, mais le traitement comporte également des risques de gonflement et de saignement du cerveau.

L’agence peut accélérer l’approbation d’un médicament pour le mettre rapidement sur le marché s’il est censé aider les patients souffrant de maladies graves plus que ce qui est actuellement disponible. Biogen et Eisai, qui ont développé le médicament ensemble, ont demandé une approbation accélérée en juillet.

“La maladie d’Alzheimer handicape incommensurablement la vie de ceux qui en souffrent et a des effets dévastateurs sur leurs proches”, a déclaré le Dr Billy Dunn, directeur de la division des neurosciences de la FDA, dans un communiqué. “Cette option de traitement est la dernière thérapie pour cibler et affecter le processus pathologique sous-jacent de la maladie d’Alzheimer, au lieu de traiter uniquement les symptômes de la maladie.”

La décision sur le lecanameb intervient après que le Congrès a publié la semaine dernière un rapport cinglant sur la façon dont la FDA a géré l’approbation controversée d’un autre médicament contre la maladie d’Alzheimer développé par Biogen et Eisai, appelé Aduhelm. L’approbation en 2021 de ce traitement, qui, selon les experts, n’a pas montré d’avantage clinique clair, était « truffée d’irrégularités », selon le rapport.

Le rapport du Congrès a déclaré que la “FDA doit prendre des mesures rapides pour s’assurer que ses processus d’examen des futurs traitements de la maladie d’Alzheimer ne conduisent pas aux mêmes doutes quant à l’intégrité de l’examen de la FDA”.

Le lecanemab est un anticorps monoclonal qui cible une protéine appelée amyloïde qui s’accumule dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’anticorps est administré par voie intraveineuse toutes les deux semaines à des doses déterminées par le poids corporel du patient avec 10 milligrammes administrés par kilogramme.

Les résultats des essais cliniques, publié dans le New England Journal of Medicine, ont constaté que le déclin cognitif était 27 % plus lent sur 18 mois chez les personnes ayant reçu du lécanemab par rapport à celles n’ayant pas reçu le traitement. L’étude a été financée par Biogen et Eisai.

Le déclin cognitif a été mesuré à l’aide d’un système appelé évaluation clinique de la démence, qui est une échelle de 18 points avec un score plus élevé indiquant un niveau de déficience plus élevé. Il mesure les fonctions cognitives telles que la mémoire, le jugement et la résolution de problèmes.

La maladie d’Alzheimer a progressé de 1,21 point en moyenne dans le groupe ayant reçu du lécanemab contre 1,66 point dans le groupe n’ayant pas reçu le traitement, soit une différence modeste de 0,45 point.

Près de 1 800 personnes âgées de 50 à 90 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer précoce ont participé à l’essai, dont environ la moitié ont reçu du lecanemab et l’autre non.