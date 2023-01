Décision de contrôle des naissances pour voir un nouvel examen au Texas Capitol

AUSTIN, Texas (AP) – Samantha Sorsby-Jones a regardé des amis de son lycée du Texas se donner beaucoup de mal pour obtenir le contrôle des naissances: organiser secrètement des trajets vers des cliniques qui ne nécessitaient pas le consentement parental et cacher des téléphones dans des buissons au cas où les parents les suivraient .

À partir de mardi, l’accès aux soins de santé génésique devrait faire l’objet d’un nouvel examen devant le Capitole du Texas contrôlé par les républicains, où de nouvelles restrictions sont sur la table lors de la première session depuis l’entrée en vigueur d’une interdiction stricte de l’avortement à l’échelle de l’État.

L’interdiction de l’avortement au Texas est l’une des plus strictes du pays, n’autorisant aucune exception en cas de viol ou d’inceste, et les dirigeants républicains ne se sont pas engagés à ajouter des exclusions au cours des cinq prochains mois. À l’échelle nationale, les droits reproductifs sont sur le point de rester un problème dominant dans d’autres maisons d’État américaines, où un patchwork de politiques s’est répandu dans tout le pays après la chute de Roe v. Wade.

“Le droit à l’autonomie corporelle est supprimé de tant de manières différentes, c’est vraiment dévastateur”, a déclaré Sorsby-Jones, 20 ans, qui, en tant qu’élève du secondaire il y a trois ans, a pu obtenir un contrôle des naissances dans une clinique financée par le gouvernement fédéral. Texas après que ses parents ont refusé de l’aider.

Mais une décision rendue en décembre par un juge fédéral à Amarillo a soudainement fermé cette voie à d’autres adolescents du Texas. Le juge de district américain Matthew Kacsmaryk a statué que le fait d’autoriser les mineurs à obtenir un contrôle des naissances gratuit sans le consentement parental dans des cliniques financées par le gouvernement fédéral, dans le cadre d’un programme connu sous le nom de Titre X, violait les droits parentaux et la loi de l’État.

Ces cliniques offrent une gamme de services de planification familiale et ont servi plus de 182 000 personnes en 2020 au Texas, selon Every Body Texas, qui gère les fonds pour l’État. Un projet de loi déposé par un démocrate en réponse à la décision de Kacsmaryk pourrait faire face à la résistance des républicains, qui contrôlent l’Assemblée législative du Texas depuis deux décennies et ont renforcé leur majorité à l’automne.

Pour les républicains, les nouvelles propositions incluent la pénalisation des entreprises qui aident leurs employés texans à se faire avorter ailleurs, la limitation de l’accès aux médicaments abortifs par courrier et la distribution de contraception d’urgence. Les groupes anti-avortement poussent également les législateurs à la suite de l’interdiction de l’avortement au Texas à dépenser plus d’argent pour les services aux Texans enceintes et parentales, notamment en élargissant la couverture de Medicaid pour les mères.

John Seago, président du groupe anti-avortement Texas Right to Life, a déclaré qu’il ne voyait pas suffisamment de soutien du GOP pour créer des exceptions dans l’interdiction de l’avortement de l’État. “Si nous n’y répondons pas cette session, cela devient en quelque sorte le statu quo”, a déclaré Seago.

Après avoir obtenu l’aide d’une clinique Title X, Sorsby-Jones a déclaré qu’elle avait passé des années à aider d’autres adolescents à trouver les ressources nécessaires pour prendre des décisions indépendantes en matière de santé reproductive. Au lycée, a-t-elle dit, certains de ses camarades ont dû cacher leurs téléphones dans des buissons dans un restaurant de restauration rapide à proximité ou les laisser à l’école à cause des applications de géolocalisation parentales.

Lorsqu’elle a fait du bénévolat auprès d’un organisme à but non lucratif qui aide les adolescents à accéder aux ressources de santé reproductive, Sorsby-Jones a déclaré que les clients comprenaient des mineurs dans des ménages violents et ceux qui faisaient face à des barrières culturelles en demandant l’autorisation parentale pour le contrôle des naissances. Bien que l’objectif principal soit les soins contraceptifs, a déclaré Sorsby-Jones, pour de nombreux adolescents, il s’agissait d’accéder à des médicaments sans stigmatisation pour des conditions telles que l’endométriose, qui les a fait manquer l’école en raison de douleurs abdominales sévères.

Rosann Mariappuram, directrice exécutive de Jane’s Due Process, a déclaré que la hotline de leur organisation avait immédiatement commencé à recevoir des appels et des SMS avec des questions d’adolescents du Texas après la décision du tribunal en décembre. “Lorsque cette décision a été rendue, elle a pratiquement coupé les droits reproductifs des adolescents du Texas du jour au lendemain”, a déclaré Mariappuram.

Au moins 13 États ont également interdit l’avortement à tous les stades de la grossesse, à diverses exceptions près, et beaucoup sont prêts à discuter des moyens de limiter ou d’élargir l’accès alors que les législatures reprennent leurs sessions dans tout le pays. Plusieurs interdictions existantes, ainsi que d’autres moins restrictives, sont contestées devant les tribunaux.

La représentante d’État Ana-Maria Ramos, une démocrate de la ville frontalière de Laredo, a déposé la proposition qui combattrait la décision du titre X. Elle a elle-même reçu des soins contraceptifs du titre X après avoir eu un enfant à l’adolescence.

“Ce que fait ce projet de loi, c’est donner aux adolescents les moyens de prendre des décisions pour leurs propres soins de santé, mais aussi pour leur avenir”, a déclaré Ramos.

